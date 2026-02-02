Tausende Euro für Taxis: So will Leipzig die gelben Mitfahrgelegenheiten wieder attraktiv machen

Leipzig - Im Rahmen des Mittelstandsförderungsprogramms spendiert die Stadt Leipzig Taxi-Betrieben einen Zuschuss für Elektrofahrzeuge.

Pro Fahrzeug wolle die Stadt bis zu 2500 Euro beisteuern. (Symbolfoto) © 123RF/cameris

Bis zu 2500 Euro Förderung sollen Taxibetriebe ab sofort für ein E-Auto erhalten, verkündete die Stadt Leipzig.

Damit wolle das Amt für Wirtschaft Taxiunternehmen beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge unterstützen. Ziel sei es, die Modernisierung der Taxiflotte voranzutreiben sowie Lärm- und Abgasemissionen zu reduzieren und das Beförderungsmittel somit wieder attraktiver zu machen.

"Wir wollen unseren Taxiunternehmen ganz konkret unter die Arme greifen. Denn sie sind ein unverzichtbarer, verlässlicher Bestandteil des öffentlichen Personenverkehrs in unserer Stadt", erklärte Clemens Schülke (CDU), Bürgermeister und Beigeordneter für Wirtschaft, Arbeit und Digitales.

Zwar könne man als Stadt nicht die komplette Umstellung der Taxis auf alternative Antriebe finanzieren, aber mit der Förderung von insgesamt bis zu 25.000 Euro einen Schritt in die richtige Richtung bewirken.