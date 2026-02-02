Tausende Euro für Taxis: So will Leipzig die gelben Mitfahrgelegenheiten wieder attraktiv machen
Leipzig - Im Rahmen des Mittelstandsförderungsprogramms spendiert die Stadt Leipzig Taxi-Betrieben einen Zuschuss für Elektrofahrzeuge.
Bis zu 2500 Euro Förderung sollen Taxibetriebe ab sofort für ein E-Auto erhalten, verkündete die Stadt Leipzig.
Damit wolle das Amt für Wirtschaft Taxiunternehmen beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge unterstützen. Ziel sei es, die Modernisierung der Taxiflotte voranzutreiben sowie Lärm- und Abgasemissionen zu reduzieren und das Beförderungsmittel somit wieder attraktiver zu machen.
"Wir wollen unseren Taxiunternehmen ganz konkret unter die Arme greifen. Denn sie sind ein unverzichtbarer, verlässlicher Bestandteil des öffentlichen Personenverkehrs in unserer Stadt", erklärte Clemens Schülke (CDU), Bürgermeister und Beigeordneter für Wirtschaft, Arbeit und Digitales.
Zwar könne man als Stadt nicht die komplette Umstellung der Taxis auf alternative Antriebe finanzieren, aber mit der Förderung von insgesamt bis zu 25.000 Euro einen Schritt in die richtige Richtung bewirken.
Der erste Eindruck zählt! So will sich die Messestadt fortschrittlich präsentieren
Schülke halte elektrisches Fahren langfristig für die wirtschaftlichere Lösung. "Es ist leiser, komfortabler und schont die Luft in Leipzig. All das wissen wir bereits. Und genau deshalb wird Elektromobilität im Taxiverkehr weltweit zunehmend zum Standard – ob in Oslo, Amsterdam oder in London", ergänzte er.
Aus diesem Grund solle sich auch Leipzig als internationales Tourismusziel und bekannte Messestadt mithilfe der E-Taxis entsprechend modern und zeitgemäß präsentieren.
"Als internationaler Messestandort wollen auch wir unsere Gäste zeitgemäß begrüßen. Elektromobilität ist die Zukunft – auch im Taxigewerbe. Und diese Zukunft kann jetzt beginnen", hieß es weiter.
Für die Förderung kämen alle Taxiunternehmen mit Sitz oder selbstständiger Niederlassung in Leipzig infrage. Um möglichst vielen Betrieben die Möglichkeit zu geben, ein E-Auto zu erproben, könne pro Unternehmen lediglich ein Fahrzeug bezuschusst werden.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/cameris, 123RF/marclschauer