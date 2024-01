Prozess um DHL-Blockade am Flughafen Leipzig/Halle: Zwei Angeklagte freigesprochen

Eilenburg - Zwei wegen Nötigung angeklagte Klimaaktivisten sind am Dienstag vom Amtsgericht Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) freigesprochen worden. Hintergrund war eine Blockade bei DHL am Flughafen Leipzig/Halle.

Am 9. Juli 2021 hatten 54 Aktivisten der Initiative "CancelLEJ" auf dem Airport-Gelände gegen den Ausbau des Frachtflughafens demonstriert und dort die Zufahrt zum Logistikzentrum von DHL blockiert.

Den Ausgang der Verhandlung teilte die Kampagne "Repression nicht zustellbar" am Abend mit. Demnach dauerte der Strafprozess acht Stunden lang.

Zuvor hatte es bereits zivilrechtliche Verfahren an den Landgerichten in Halle und in Leipzig gegeben.