Qualvoller Tod in Leipzig: Immer mehr Vögel fallen dieser Glasbrücke zum Opfer

Leipzig - Naturschützer und Leipziger Bürger waren am vergangenen Wochenende schockiert: Mehr als drei Dutzend Vögel verendeten am Technischen Rathaus , nachdem sie gegen eine Glasbrücke geflogen waren. TAG24 hat bei der Stadt Leipzig nachgefragt, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Indes gab es nur wenige Tage später weitere Todesopfer.

Manche Bus- und Bahnhaltestellen wurden bereits mit geeigneter Folie versehen, deren Muster auch für die gefiederten Tiere erkennbar ist. © NABU Leipzig

Vergleichbare Maßnahmen seien unter anderem auch schon an Gebäuden in der Max-Liebermann-Straße im Stadtteil Gohlis sowie in der Hainbuchenstraße in Paunsdorf umgesetzt worden.

Auch bei geplanten Bauprojekten in der Messestadt werden Bauherren auf die Bestimmungen zum Artenschutz hingewiesen. "Wichtig ist, dass sich Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer hinsichtlich der konkreten Vogelschutzfolie fachlich beraten lassen, da es ein sehr breites Angebot inklusive fachlich nicht geeigneter Folien gibt", so Quosdorf weiter.

Sollte eine falsche Folie angebracht werden, müsse diese wieder entfernt und durch eine wirksame ersetzt werden. Ein entsprechendes Merkblatt wird an alle Bauwilligen verteilt.

Bislang sei die Naturschutzbehörde mit den Vorgaben meist auf Verständnis seitens Eigentümern und Bauherren gestoßen, sodass die Vogelschutzfolie zeitnah angebracht werden konnte.

Und auch die Stadt selbst setzt die Maßgaben bei eigenen Projekten um, beispielsweise an einigen Fahrgastunterständen an den Straßenbahn- und Bushaltestellen, die mit Folien beklebt wurden.