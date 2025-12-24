Reduzierter LVB-Fahrplan von Weihnachten bis Neujahr: So kommt Ihr trotzdem ans Ziel

Über die Weihnachtsfeiertage reduzieren die Leipziger Verkehrsbetriebe die Verbindungen im Fahrplan.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe lassen über die Weihnachtsfeiertage bis zum 2. Januar weniger Straßenbahnen und Busse durch die Messestadt rollen. Auch beim Ticketkauf gibt es Einschränkungen. Bei TAG24 erfahrt Ihr, wie Ihr trotzdem ans Ziel kommt.

Von Weihnachten bis zum 2. Januar kommt es zu zahlreichen Einschränkungen im Betriebsablauf der Leipziger Verkehrsbetriebe. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa So bieten die LVB während der Weihnachtstage und bis zum 2. Januar mit ihren Bahnen und Bussen einen durchgehenden 15-Minuten-Grundtakt an, wie das Unternehmen mitteilte. Buslinien, die sonst im 20-Minuten-Takt fahren, verkehren in diesem Zeitraum alle halbe Stunde. An Heiligabend starten Sammelanschlüsse am Hauptbahnhof bereits um 15.45 Uhr. Leipzig Lokal Leipzig verschenkt heute Weihnachtsbäume: So könnt Ihr ein Exemplar abstauben Am 25., 26. und 28. Dezember gilt hingegen der Sonn- und Feiertagsfahrplan, während am 27. Dezember ab 7.15 Uhr wieder der 15-Minuten-Takt in Kraft tritt. An den Tagen 29., 30. Dezember und 2. Januar fahren alle Linien im 15-Minuten-Takt ab Betriebsbeginn.

Einschränkungen auch bei Ticketverkauf und Begleitdienst