Reduzierter LVB-Fahrplan von Weihnachten bis Neujahr: So kommt Ihr trotzdem ans Ziel
Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe lassen über die Weihnachtsfeiertage bis zum 2. Januar weniger Straßenbahnen und Busse durch die Messestadt rollen. Auch beim Ticketkauf gibt es Einschränkungen. Bei TAG24 erfahrt Ihr, wie Ihr trotzdem ans Ziel kommt.
So bieten die LVB während der Weihnachtstage und bis zum 2. Januar mit ihren Bahnen und Bussen einen durchgehenden 15-Minuten-Grundtakt an, wie das Unternehmen mitteilte.
Buslinien, die sonst im 20-Minuten-Takt fahren, verkehren in diesem Zeitraum alle halbe Stunde.
An Heiligabend starten Sammelanschlüsse am Hauptbahnhof bereits um 15.45 Uhr.
Am 25., 26. und 28. Dezember gilt hingegen der Sonn- und Feiertagsfahrplan, während am 27. Dezember ab 7.15 Uhr wieder der 15-Minuten-Takt in Kraft tritt. An den Tagen 29., 30. Dezember und 2. Januar fahren alle Linien im 15-Minuten-Takt ab Betriebsbeginn.
Einschränkungen auch bei Ticketverkauf und Begleitdienst
Am Silvesterabend selbst gibt es eine Betriebspause von circa 23.45 Uhr bis 0.30 Uhr.
Ab 1 Uhr in der Neujahrsnacht sollen dann "die meisten" Linien wieder im Einsatz sein, heißt es - eine geschickt gewählte Formulierung, die jedoch vor dem Hintergrund des üblichen Chaos in der Silvesternacht durchaus angebracht erscheint.
Am 1. Januar selbst verkehren die Linien ab circa 4 Uhr ebenfalls nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan mit verlängerten Sammelanschlüssen bis 12.15 Uhr.
Die Ticketautomaten an Haltestellen sind vom 30. Dezember bis 2. Januar außer Betrieb - Fahrkarten sind dabei jedoch weiterhin in den Fahrzeugen der LVB und über die App LeipzigMOVE erhältlich. Im Außenstadtbereich sind die Ticketautomaten sogar schon vom 29. Dezember (14 Uhr) bis zum 2. Januar (7 Uhr) gesperrt!
Der Begleitdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist vom 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 nicht verfügbar, steht ab 5. Januar 2026 wieder zur Verfügung. Ab dem 3. Januar gilt dann wieder der reguläre Fahrplan.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa