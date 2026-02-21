Abwechslung vom grauen Alltag? Diese Events versüßen Euer Wochenende in Leipzig

Wie Ihr dem tristen Leipziger Winterwetter an diesem Wochenende entflieht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Frühlingsfeste, farbenfrohe Ausstellungen oder sogar etwas tropische Wärme: Wie Ihr dem tristen Leipziger Winterwetter an diesem Wochenende entflieht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Chinesisches Frühlingsfest

Das Werk 2 feiert mit Euch am Sonntag einen der wichtigsten chinesischen Feiertage - das chinesische Frühlingsfest. Im Zeichen des Pferdes bringe 2026 ein Jahr voller Energie, Abenteuerlust und Freiheit mit sich, so die Veranstalter. Um das leuchtende Highlight des Mondkalenders gebührend zu feiern, lädt das Werk 2 von 14 bis 9 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm. Abgesehen davon habe man auch authentische Speisen und Kunsthandwerk im Angebot. Der Eintritt kostet Euch gerade einmal 2 Euro. Kinder bis 6 Jahre kommen kostenlos rein.

Das Werk 2 feiert am Sonntag das chinesische Frühlingsfest. (Archivbild) © Emily Mittmann

Ausstellungen

Frida Kahlo Seit vergangenem Samstag widmet sich das Leipziger Kunstwerk einer der bedeutendsten Künstlerinnen Lateinamerikas. Frida Kahlo ging vor allem durch ihre schonungslosen Selbstporträts in die Kunstgeschichte ein. Mithilfe einer 360-Grad-Projektion, einem multimedialen Rundgang sowie verschiedenen Installationen nimmt das Kunstkraftwerk seine Besucher mit auf eine immersive Reise durch das Leben der emanzipierten Künstlerin. Die Ausstellung öffnet am Samstag von 10 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Tickets bekommt Ihr ab 16 Euro auf Kunstkraftwerk-Leipzig.com.

Das Kunstkraftwerk widmet sich derzeit der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo. © PR Kunstkraftwerk/Luca Migliore

Orchideenschau Sollten Euch Schnee, Regen und Kälte in den vergangenen Tagen zu schaffen gemacht haben, bekommt Ihr bei der Orchideenschau in Leipzigs Botanischem Garten eine tropische Auszeit. Jedes Jahr zeigt der Förderverein mit über 1000 Pflanzen und mehr als 10.000 Blüten die facettenreiche Farbenpracht der außergewöhnlichen Gewächse. Leider hat die Veranstaltung für gerade einmal neun Tage geöffnet, weshalb Ihr an diesem Wochenende zum letzten Mal die Chance habt, die Blumen zu sehen. Der Garten öffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Tickets bekommt Ihr für 5 Euro (ermäßigt) beziehungsweise 8 Euro vor Ort.

Zum letzten Mal zeigt der Botanische Garten die facettenreiche Blütenpracht der Orchideen. © Emily Mittmann

Märkte

agra Antikmarkt Einmal im Moment öffnet auf dem agra Messegelände der Flohmarkt schlechthin. In zwei 5000 Quadratmeter großen Messehallen verkaufen bis zu 1000 internationale Händler jede Menge Trödel und Antik-Waren. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnt Ihr von 8 bis 15 Uhr bummeln und staunen, was das Zeug hält. Der Eintritt ist kostenlos. Kunst und Trödel im Werk 2 Etwas gemütlicher wird es hingegen am Samstag bei "Kunst & Trödel im Werk 2". Während Ihr in Halle D vor allem durch Ware aus zweiter Hand stöbern könnt, trefft Ihr in Halle A auf jede Menge Kunstschaffende, die ihr Handwerk zum Besten geben. Zeit zum Ausschlafen bleibt Euch zudem auch noch, denn der Markt öffnet erst ab 11 Uhr. Pöge Art Markt Noch mehr Kunst gibt's am Sonntag im Pöge Haus. Beim "ArtMarkt" findet Ihr von 13 bis 18 Uhr an vielseitigen Ständen Kunstwerke jeglicher Art, egal ob Keramik oder Malerei. Ziel ist es, so viele Künstler, Kreative und Interessierte aus der Umgebung zusammenzubringen wie möglich.

Beim agra Antikmarkt verkaufen Hunderte Händler unterschiedlichste Sachen aus zweiter Hand. © Emily Mittmann

Party

Benefizdisko im Conne Island Was wäre ein Samstagabend in der Messestadt ohne ein bisschen Party? Wie viel Ihr fürs Abfeiern bezahlt, entscheidet Ihr bei der Benefizdisko im Conne Island selbst. Von 23 bis 5 Uhr morgens tanzt Ihr zu den besten Hits der 80er, 90er und 2000er. Taylor & Harry Night Solltet Ihr hinsichtlich der Musik jedoch etwas konkretere Wünsche haben, trifft die "Taylor & Harry Night" im Täubchenthal vielleicht Euren Geschmack. Ab 23 Uhr bekommt Ihr alle "Eras" und Songs, die die beiden Pop-Ikonen zu bieten haben, auf die Ohren.

Im Täubchenthal regiert am Samstag die Pop-Musik. (Archivbild) © Emily Mittmann