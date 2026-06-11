Revolution auf dem Markt? Diese Leipziger Wohnungen verändern ihre Größe

639 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Leipzig beginnt bereits in einigen Tagen der erste Testlauf für das sogenannte Nukleuswohnen. Das hat es mit den erweiterbaren Wohnung auf sich.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Seine Wohnung je nach Lebenslage erweitern oder verkleinern könnte künftig nicht mehr nur Zukunftsmusik sein. In Leipzig beginnt bereits in einigen Tagen der erste Testlauf für das sogenannte Nukleuswohnen. Ariane und Jakob sind dabei.

Ariane könnte sich sogar vorstellen, länger als sechs Wochen in ihrer Testwohnung zu bleiben.
Ariane könnte sich sogar vorstellen, länger als sechs Wochen in ihrer Testwohnung zu bleiben.  © Christian Grube

Wenn man sich die jahrelang unbewohnte Platte in Leipzig-Grünau von innen anschaut, ist kaum vorstellbar, dass da bereits ab der nächsten Woche die ersten Personen einziehen.

Mit wenig Geld wurde hier versucht, ein Setting zu schaffen, das so nah wie möglich an eine spätere Realität herankommt. Viel Luxus brauchen die Probanden nicht erwarten, doch darum geht es in diesem Schritt auch noch nicht.

Die beiden Seiten eines Teils des Hauses wurden durch einen Flur der Länge nach voneinander getrennt. Eine Hälfte stellt die Kernräume dar. Hier bekommt jede Person oder Familie seine eigene Küche, Bad und je nach Personenanzahl Wohnräume.

Leipzig: Leipzigs Polizei-Boss mittendrin: Hunderte Kinder übernehmen Stadtbibo! Was war da los?
Leipzig Lokal Leipzigs Polizei-Boss mittendrin: Hunderte Kinder übernehmen Stadtbibo! Was war da los?

Individuell können noch Räume hinzugebucht werden, die sich entweder auf der anderen Seite des Flurs oder im Maisonette-Stil auf einer angrenzenden Etage befinden. Vergrößern oder verkleinern ohne umziehen zu müssen, um gegen den Wohnungsmangel zu wirken, aber auch unpassende Wohngrößen zu vermeiden.

Arianes Umzug in ihre neue Wohnung auf Zeit steht kurz bevor. Zusammen mit der Familie ihrer Tochter und einer befreundeten Familie zieht sie für die nächsten sechs Wochen in eine Wohneinheit.

"Das ist ideal für mich", freut sie sich über die etwas andere Art des miteinander Lebens. Sie könnte sich durchaus vorstellen, auch künftig in einem solchen Wohnkonzept zu leben.

Bau-Bürgermeister Thomas Dienberg (64) freut sich besonders über den Umsetzungsort: "Wir sind froh, dass es Grünau geworden ist." Denn in Zukunft müsse man den Stadtteil besonders für junge Familien interessant gestalten. Es ist eines von mehreren Projekten, die den teils verschrienen Ruf Grünaus wieder begradigen sollen.

Diese Küche gehört die nächsten Wochen Ariane.
Diese Küche gehört die nächsten Wochen Ariane.  © Christian Grube
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Thomas Dienberg (64, r.) macht sich am Donnerstag ein Bild von dem aktuellen Stand des Projektes.
Thomas Dienberg (64, r.) macht sich am Donnerstag ein Bild von dem aktuellen Stand des Projektes.  © Christian Grube
Dieser Plattenbau wurde provisorisch umgebaut, um das Forschungsprojekt Nukleuswohnen in der Realität zu proben.
Dieser Plattenbau wurde provisorisch umgebaut, um das Forschungsprojekt Nukleuswohnen in der Realität zu proben.  © Christian Grube

Sieht so das Wohnen der Zukunft aus? "Jeder weiß ja, worauf man sich einlässt"

Jakob ist bereits voller Vorfreude. Für ihn beginnt der Test Mitte August.
Jakob ist bereits voller Vorfreude. Für ihn beginnt der Test Mitte August.  © Christian Grube

Jakob zieht zusammen mit seiner Partnerin und den beiden Kindern in der zweiten Testphase Mitte August ein. Die Familie konnte ihre kurzzeitigen Nachbarn und Mittester bereits kennenlernen.

Wie das Zusammenleben, das zumindest in der Theorie einen gewissen Wohnheim-Flair hat, dann tatsächlich funktioniert, wird sich zeigen. "Jeder weiß ja, worauf man sich einlässt", erzählt er im Gespräch mit TAG24.

Jakob hat durch einen Zeitungsartikel von dem Projekt gelesen und sich im Anschluss erfolgreich dafür beworben. Ihre gemeinsame Wohnung in Connewitz gibt auch die Familie für sechs Wochen auf.

Ein Musterbad.
Ein Musterbad.  © Christian Grube
Räume sollen einfach hinzugemietet werden können.
Räume sollen einfach hinzugemietet werden können.  © Christian Grube

Alle 29 Testpersonen, die für 2026 vorgesehen sind, wohnen mietfrei in dem Wohnprojekt. Lediglich einen Teil der Nebenkosten müssen sie übernehmen.

Das Projekt der RWTH Aachen entstand in Kooperation mit dem Architekturbüro Almannai Fischer und wurde in einem Gebäude der Wohnungsgenossenschaft Lipsia umgesetzt.

Titelfoto: Montage: Christian Grube

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: