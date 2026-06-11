Revolution auf dem Markt? Diese Leipziger Wohnungen verändern ihre Größe

Leipzig - Seine Wohnung je nach Lebenslage erweitern oder verkleinern könnte künftig nicht mehr nur Zukunftsmusik sein. In Leipzig beginnt bereits in einigen Tagen der erste Testlauf für das sogenannte Nukleuswohnen. Ariane und Jakob sind dabei.

Ariane könnte sich sogar vorstellen, länger als sechs Wochen in ihrer Testwohnung zu bleiben. © Christian Grube

Wenn man sich die jahrelang unbewohnte Platte in Leipzig-Grünau von innen anschaut, ist kaum vorstellbar, dass da bereits ab der nächsten Woche die ersten Personen einziehen.

Mit wenig Geld wurde hier versucht, ein Setting zu schaffen, das so nah wie möglich an eine spätere Realität herankommt. Viel Luxus brauchen die Probanden nicht erwarten, doch darum geht es in diesem Schritt auch noch nicht.

Die beiden Seiten eines Teils des Hauses wurden durch einen Flur der Länge nach voneinander getrennt. Eine Hälfte stellt die Kernräume dar. Hier bekommt jede Person oder Familie seine eigene Küche, Bad und je nach Personenanzahl Wohnräume.

Individuell können noch Räume hinzugebucht werden, die sich entweder auf der anderen Seite des Flurs oder im Maisonette-Stil auf einer angrenzenden Etage befinden. Vergrößern oder verkleinern ohne umziehen zu müssen, um gegen den Wohnungsmangel zu wirken, aber auch unpassende Wohngrößen zu vermeiden.

Arianes Umzug in ihre neue Wohnung auf Zeit steht kurz bevor. Zusammen mit der Familie ihrer Tochter und einer befreundeten Familie zieht sie für die nächsten sechs Wochen in eine Wohneinheit.

"Das ist ideal für mich", freut sie sich über die etwas andere Art des miteinander Lebens. Sie könnte sich durchaus vorstellen, auch künftig in einem solchen Wohnkonzept zu leben.

Bau-Bürgermeister Thomas Dienberg (64) freut sich besonders über den Umsetzungsort: "Wir sind froh, dass es Grünau geworden ist." Denn in Zukunft müsse man den Stadtteil besonders für junge Familien interessant gestalten. Es ist eines von mehreren Projekten, die den teils verschrienen Ruf Grünaus wieder begradigen sollen.