"Zusammenhalt wichtiger denn je": So will Leipzig der Opfer des Berliner CSD gedenken

Leipzig - Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlag am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Berlin soll in Leipzig ein Zeichen für Zusammenhalt gesetzt werden.

Erst vor einer Woche gingen in Leipzig rund 20.000 Menschen auf die Straße und feierten zusammen. Jetzt soll weiterhin gezeigt werden, dass die queere Community zusammenhält. © Sebastian Willnow/dpa

"Heute fehlen vielen von uns die Worte", schrieben die Veranstalter des Leipziger CSD am Sonntag auf Instagram.

Die Ereignisse hätten sie erschüttert, aber man wolle sich dennoch solidarisch an die Seite des Berliner CSD stellen.

Deswegen wird am Montag um 18 Uhr eine Mahnwache auf dem Leipziger Markt abgehalten. "Sie ist ein Raum für alle, die ihre Solidarität zeigen, gemeinsam trauern oder ihre Gedanken und Ängste mit anderen teilen möchten", so die Veranstalter.

Sie drückten ihr Mitgefühl mit allen Betroffenen, Angehörigen und der gesamten queeren Community aus und appellierten: "Gerade jetzt ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Der Christopher Street Day steht für Sichtbarkeit, Vielfalt und das Recht, ohne Angst man selbst sein zu können."