Zehn Tage Open-Air-Festival im Herzen Leipzigs: Stars von "The Voice" und "Polizeiruf" mit dabei

Leipzig - Es wird wieder musikalisch in der Innenstadt: Ab Freitag findet die diesjährige Ausgabe des Musikfestivals "Leipziger Markt Musik" statt und hat einige Highlights im Gepäck.

Tolle Kulisse: Auf dem Leipziger Markt könnt Ihr zehn Tage lang tolle Konzerte miterleben. © Leipziger Messe / Jörg Singer

Vor allem lokale Bands geben sich in diesem Jahr die Ehre: Vom Ton-Kollektiv über The Scuttles bis hin zu Stilbruch und Four Roses sind wieder einige in und um Leipzig bekannte Acts am Start.

Bis einschließlich 9. Juli stehen jeden Tag um 17 und 20 Uhr Künstler auf der großen Bühne auf dem Markt, um die hoffentlich zahlreichen Besucher zu unterhalten.

Zwei Highlights kündigen die Veranstalter für die letzten Tage der "Leipziger Markt Musik" an. So wird am 7. August die unter anderem aus "The Voice of Germany" bekannte Sängerin Jasmin Graf (39) mit ihrer Band auftreten und dabei die Musik von Pop-Ikonen wie Whitney Houston (†48), Adele (38) und Celine Dion (58) auf die Marktbühne bringen.

Zum großen Finale am 9. Juli um 20 Uhr werden Saitlinge & Singers die Stücke von Liedermacher Gerhard Gundermann (†43) aufleben lassen. Teil der Combo ist auch Schauspieler Peter Schneider (51), der so manchem TV-Zuschauer unter anderem aus dem Hallenser "Polizeiruf 110" bekannt sein dürfte.