Zehn Tage Open-Air-Festival im Herzen Leipzigs: Stars von "The Voice" und "Polizeiruf" mit dabei
Leipzig - Es wird wieder musikalisch in der Innenstadt: Ab Freitag findet die diesjährige Ausgabe des Musikfestivals "Leipziger Markt Musik" statt und hat einige Highlights im Gepäck.
Vor allem lokale Bands geben sich in diesem Jahr die Ehre: Vom Ton-Kollektiv über The Scuttles bis hin zu Stilbruch und Four Roses sind wieder einige in und um Leipzig bekannte Acts am Start.
Bis einschließlich 9. Juli stehen jeden Tag um 17 und 20 Uhr Künstler auf der großen Bühne auf dem Markt, um die hoffentlich zahlreichen Besucher zu unterhalten.
Zwei Highlights kündigen die Veranstalter für die letzten Tage der "Leipziger Markt Musik" an. So wird am 7. August die unter anderem aus "The Voice of Germany" bekannte Sängerin Jasmin Graf (39) mit ihrer Band auftreten und dabei die Musik von Pop-Ikonen wie Whitney Houston (†48), Adele (38) und Celine Dion (58) auf die Marktbühne bringen.
Zum großen Finale am 9. Juli um 20 Uhr werden Saitlinge & Singers die Stücke von Liedermacher Gerhard Gundermann (†43) aufleben lassen. Teil der Combo ist auch Schauspieler Peter Schneider (51), der so manchem TV-Zuschauer unter anderem aus dem Hallenser "Polizeiruf 110" bekannt sein dürfte.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Wochenmarkt muss der großen Bühne weichen
Das komplette Bühnenprogramm findet Ihr auf der Webseite der "Leipziger Markt Musik", es verspricht jede Menge Abwechslung. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.
Um die Bewirtung der Gäste kümmern sich auch in diesem Jahr wieder die drei Gastronomen Auerbachs Keller, fairgourmet und Ratskeller Leipzig. Plätze reservieren könnt Ihr bei den jeweiligen Restaurants telefonisch oder online.
Wie immer muss der Wochenmarkt während des zehntägigen Festivals auf den Augustusplatz umziehen. Das betrifft diese Woche Freitag (31. Juli) sowie beide Markttermine in der kommenden Woche (Dienstag, 4. August und Freitag, 7. August).
Titelfoto: Leipziger Messe / Jörg Singer