Rufbus in Sachsen gestrichen - weil die Nachfrage zu groß war

Rufbusse sind auf dem Land, wie hier in Mecklenburg-Vorpommern, fast lebensnotwendig. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

20 Jugendliche der achten Klasse müssen an zwei Tagen in der Woche bis 15 Uhr in der Evangelischen Oberschule Belgern büffeln.

Die letzte Direktverbindung ins 20 Kilometer entfernte Schildau fährt aber schon halb drei. Der Umweg über Torgau bedeutet für viele einen Schulweg von über einer Stunde. Deshalb fuhr bis zum vergangenen Schuljahr ein Rufbus mit acht Sitzen.

Das dafür zuständige Unternehmen NoMo stellte dieses Jahr fest, dass nun bis zu 20 Kinder darauf angewiesen sind.

Leider übersteige das sowohl die Kapazität der zur Verfügung stehenden Rufbusse und des Personals beim beauftragten Subdienstleister "als auch die dafür verfügbaren Finanzmittel", hieß es im Kündigungsschreiben an die Schule.