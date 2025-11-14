Leipziger Südfriedhof: Sanierung enthüllt geheime Räume

Leipzig - Nach zweijähriger Bauzeit wurde auf dem Leipziger Südfriedhof am Mittwoch das sanierte historische Verwaltungsgebäude seiner Bestimmung übergeben. TAG24 war zur Schlüsselübergabe dabei.

Das Haus erstrahlt in neuem Glanz. © Anke Brod

Einst 1908 in Betrieb genommen, hatte an dem Gemäuer deutlich sichtbar der Zahn der Zeit genagt.

Bei der Sanierung wurden die gesamte Dachfläche, sämtliche Fenster und Türen sowie Teile des Fachwerks erneuert. Der Eingang kommt bei alledem jetzt behindertengerecht daher.



"Im Verlauf ist das Innere dran", erzählte die amtierende Abteilungsleiterin für städtische Friedhöfe, Sandra Dietrich (45), TAG24 vor Ort.



Überraschungen gab es während der Arbeiten auch: Im Dachgeschoss etwa tauchten Hohlräume auf. Was sich dahinter verbirgt, bleibt indes unbekannt.

Die Landesdirektion Sachsen steuerte 166.000 Euro aus Denkmalmitteln bei.