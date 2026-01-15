Schnee ade? Hier geht es in Leipzig wieder aufs Eis

Leipzig - Schon seit Tagen sind die Arbeiten auf dem Augustusplatz kaum zu übersehen. Ab 12 Uhr am Freitag geht der Leipziger Eistraum in die nächste Runde.

Ab 12 Uhr können sich Schlittschuhläufer wieder auf der 960 Quadratmeter großen Bahn austoben. © Emily Mittmann

Nachdem sich die Messestadt am Wochenende in eine Winterlandschaft verwandelt hatte, blieb Anfang der Woche vor allem der eklige Matsch zurück. Doch glücklicherweise bleibt die Innenstadt nicht lange so trist, denn schon ab Freitag erstrahlt sie dank des Leipziger Eistraums in bunten Lichtern und gemütlicher Atmosphäre.

Bereits zum siebten Mal kehren das 45 Meter hohe Riesenrad und die 960 Quadratmeter große Eislaufbahn damit nach Leipzig zurück und auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher wieder auf die wärmenden Leckereien der "Gösser-Alm", eine Eisstockbahn und verschiedene Getränke- und Essensstände rundum die Bahn freuen.

Spannende Programmpunkte sind unter anderem das Schaulaufen des Leipziger Eissportclubs am Samstag, der Besuch der IceFighters am 28. Januar oder das Fantreffen mit dem 1. FC Lok Leipzig am 3. Februar.