Sechs Wochen nach KarliBeben-Randale: Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen

Leipzig - Nach dem schweren Landfriedensbruchs beim KarliBeben ermittelt die Polizei auch sechs Wochen später noch und sucht nun Zeugen. Das teilte ein Sprecher am Montag mit.

Circa 15 bis 20 Personen randalierten nach dem Straßenfest und warfen unter anderem Flaschen und Steine auf Polizeibeamte, zündeten Pyrotechnik und Baustellenabsperrungen an, beschädigten ein Polizeiauto und besprühten einen Supermarkt mit politischem Graffiti. Der Sachschaden kann immer noch nicht beziffert werden.

Wer hat die Tat beobachtet und kann die Täter beschreiben oder Angaben zu ihnen machen? Wer hat Fotos oder Videos von der Tat und kann sie für Ermittlungen zur Verfügung stellen?

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Leipzig in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der 0341 966-46666 melden.