Sie kratzt am deutschen Rekord: Älteste Sächsin feiert weiteren Geburtstag

Taucha - Einen solchen Geburtstag hat es im DRK-Altenpflegeheim Am Veitsberg bislang noch nie gegeben. Die älteste Bewohnerin wurde am heutigen Donnerstag 112 Jahre alt .

Juana Leutbecher (r.) kümmert sich von Anfang an im Pflegeheim um Ilse Neumann (112) und kennt die Vorlieben der Sächsin genau. © Lutz Brose

Es ist Ilse Neumann, sie wurde kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs geboren und trug die Zeiten der Kaiserzeit ebenso in sich wie den Schrecken beider Weltkriege, den Fall der Mauer und sieben Währungsreformen.

Weil ihr wenig finanzielle Mittel zur Verfügung standen, ließ sie sich von den Schaufenstern der teuren Geschäfte in der Stadt inspirieren und nähte einfach selbst nach, was ihr gefiel.

Sie war verheiratet und lebte nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1976 alleine in ihrer Tauchaer Wohnung. Die Ehe blieb kinderlos. Mit Freuden hütete sie jedoch die Nachbarskinder, welche nun seit vielen Jahren ihre engen Bezugspersonen und Bevollmächtigten sind.

Nach einem Sturz und einem längeren Krankenhausaufenthalt lebt Ilse Neumann seit 2019 in dem Altenpflegeheim. Dort verbringt sie ihre Tage am liebsten ruhig und ohne große Aufregung.