Sind sechs Flaschen die Woche machbar? Kleingartensheriff will abspecken, wäre da nicht sein Bierkonsum

Leipzig - Neben seiner Tätigkeit als Kleingartensheriff stellt sich Michael Baumann (61) derzeit noch einer anderen Herausforderung: dem Abspecken! Doch was Personal Trainer Roman Schadt da von ihm verlangt, kann nicht sein Ernst sein?!

Michael Baumann (61) soll seinen Bierkonsum einschränken, doch als Kleingartensheriff sei Flüssigbrot schließlich obligatorisch. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

"Das wird 's Schwerste sein", seufzt Kleingartensheriff Michael Baumann, als ihm Roman Schadt die Hiobsbotschaft überbringt.

Nachdem er mit dem Personal Trainer nun schon eine Sporteinheit absolviert hat, geht es schließlich ans Eingemachte: die Ernährung! Ein besonderes Anliegen des Coaches ist vor allem der Bierkonsum des 61-Jährigen.

"Du weißt ja, dass ich Kleingärtner bin und auch mal grille. Da gehört das natürlich dann irgendwo obligatorisch dazu", redet sich der Sheriff um Kopf und Kragen.

"Also mein erstes Bier an und für sich ist mittags manchmal eins mit, okay", doch schließlich falle seine Wahl dann schließlich immer auf die alkoholfreie Variante.