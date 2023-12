Single-Treff, Motto-Party oder Live-Musik: Silvester in Leipzig wird garantiert nicht langweilig!

Ihr habt noch keine konkreten Pläne für Silvester in Leipzig? Kein Problem, vielleicht werdet Ihr ja in den TAG24-Highlights fündig:

Von Annika Rank

Leipzig - Schon wieder ist ein Jahr vorbei! Während viele Menschen schon seit Wochen oder Monaten auf den letzten Abend 2023 hinfiebern, gibt es natürlich auch zahlreiche Unentschlossene, die noch immer keine konkreten Pläne haben. Hier findet Ihr eine Übersicht der Silvester-Highlights, die in Leipzig zu erleben sind.

"Normale" Partys für jeden Geschmack

Mehrere Leipziger Kult-Clubs richten Silvester-Partys aus. © 123RF/nd3000 Wer nicht übermäßig viel Eintrittsgeld für Tickets blechen will, könnte hier - meistens auch noch an der Abendkasse - fündig werden: Ilses Erika: Wie auch schon im vergangenen Jahr wird die Cover-Band "The Golden Stallones" auch an diesem Silvester das Ilses Erika zum Beben bringen. Nach Mitternacht übernimmt das DJ-Team die musikalische Führung. Der Einlass beginnt um 21.30 Uhr, eine Stunde später geht's dann los. Tickets gibt's online. Elsterartig: Das Elsterartig ist auch an Silvester natürlich nicht aus der Leipziger Club-Landschaft wegzudenken. Wie gewohnt öffnen die Tanzdiele und der Elster-Klub ab 22 Uhr ihre Pforten, um die feierwütigen Massen mit verschiedenen Genres zu versorgen. Hier kommt Ihr an die Eintrittskarten für die elsterartige Silvester-Party. Leipzig Lokal Durch diesen ehemaligen Leipziger Gemeindesaal zischt eine Dampflok Werk 2: Im Werk 2 werden diejenigen Leipzigerinnen und Leipziger empfangen, die wirklich erst nach dem ausgiebigen Vorglühen oder Feuerwerk das Haus verlassen wollen - denn die Silvesterparty in Connewitz beginnt punktgenau um 23.59 Uhr. Danach wird mit dem DJ-Team Soko H(((i)))tz gemeinsam die Nacht durchgefeiert. Sichert Euch hier Eure Tickets. Moritzbastei: Auch in Leipzigs bekanntestem Partykeller steigt eine Silvesterfeier. Auf drei Floors ist aufgrund der vielseitigen Genres - egal ob Rock, Hip-Hop, Indie oder Pop - für alle Ohren was Gutes dabei. Ab 21.30 Uhr werden die ersten Leute reingelassen, der offizielle Startschuss fällt dann um 22.30 Uhr. An Eintrittskarten kommt Ihr unter anderem hier.

"Ungewöhnliche" Partys für den besonderen Geschmack

Feiern in einer besonderen Atmosphäre? Da gibt es an Silvester in Leipzig einige interessante Optionen. © 123RF/sandsua Zum Jahreswechsel darf es ruhig mal was Besonderes sein, oder? Kleine Träumerei: Für Singles kann Silvester im Kreis glücklicher Pärchen manchmal zur wahren Qual werden. Die "Matching Night", an der bis zu 250 Alleinstehende teilnehmen, sorgt für Abhilfe: Mithilfe von Persönlichkeitstests, leckeren Drinks und Partygames wird hier ab 20.30 Uhr ordentlich gekuppelt. Bei Eventim kommt Ihr an Tickets. Südbrause: Und auch für die Singles im Leipziger Süden gibt es eine Single-Party, auf der nach Lust und Laune geflirtet werden kann! Erst dürfen sich die Gäste auf ein ausgiebiges Dinner, danach auf Club-Beats und Kennenlern-Runden freuen. Wer keine Lust auf gemeinsames Essen hat, kann auch erst später zur Party aufkreuzen. Tickets? Hier! Leipzig Lokal "Mehrere Jahre Vorbereitung": Das ändert sich, wenn Ihr in Leipzig ein Knöllchen bekommt Felsenkeller: Liebhaber besonderer Outfits dürften im barocken Ballsaal des Felsenkellers unter dem Motto "Ballroom Boheme" auf ihre Kosten kommen: Live-Bands, Show-Acts, Burlesque-Tänzerinnen ... All das wird im Stil der Goldenen Zwanziger über die Bühne gehen, sodass man sich in der Zeit zurückversetzt fühlt. Hier kommt Ihr an Last-Minute-Tickets.

Klassische Konzerte zum Entspannen

Die Berliner Philharmoniker kann man an Silvester live im Kino erleben. © Annette Riedl/dpa Nicht jedermann hat an Silvester Lust auf Party, sondern möchte das Jahr ruhig ausklingen lassen. Warum also nicht ein Klassik-Konzert? CineStar und Cineplex: Wie auch schon im vergangenen Jahr wird 2023 das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live im Kino übertragen. Sowohl im CineStar im Zentrum als auch im Cineplex in Grünau könnt Ihr es Euch um 17 Uhr bei Popcorn und Nachos bequem machen. Tickets könnt Ihr schon im Voraus erwerben. Nikolaikirche: In Leipzigs größter Kirche kann man ab 21 Uhr das Silvesterorgelkonzert von Pascal und Markus Kaufmann erleben. Das Brüder-Duo aus Lichtenstein wird Antonín Dvořáks Symphonie "Aus der Neuen Welt" zum Besten geben - gemeinsam als Team an Sachsens größter Orgel. Auf der Website der Kirche kommt Ihr an Eintrittskarten. Gewandhaus: Unter der Leitung von Manfred Honeck führt das Gewandhausorchester ab 17 Uhr Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie auf. Für Musik-Liebhaber ist diese traditionsreiche Vorstellung vom Silvesterabend nicht mehr wegzudenken. Tipp: Falls Ihr keine der heiß begehrten Tickets ergattern konntet, aber trotzdem kostenlos in den musikalischen Genuss kommen wollt, könnt Ihr Euch den Auftritt im exklusiven Livestream ansehen!

Pferdeshow in der QUARTERBACK Immobilien Arena

Natürlich besteht der 31. Dezember nicht nur aus dem Abend - auch tagsüber muss man sich zum Jahreswechsel die Zeit vertreiben. Eine Option dafür wäre zum Beispiel die europaweit bekannte Pferdeshow "CAVALLUNA - Land der Tausend Träume", die um 13 Uhr in der Quarterback Arena in Leipzig Halt macht. Nicht nur Pferdefans, sondern auch Bewunderer von Reitkunst, schönen Bühnenbildern und mitreißender Musik dürften hier auf ihre Kosten kommen. Grob gesagt: Es dreht sich alles um die Reiterin Yuen, die auf dem Weg ins Land der Tausend Träume von bösen Schergen des königlichen Beraters verfolgt wird. Es wird also durchaus spannend.

Akrobatik kommt bei der Show "CAVALLUNA - Land der Tausend Träume" nicht zu kurz. © CAVALLUNA