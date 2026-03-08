Sächsischer Abenteurer hängt am Persischen Golf fest: Zu Fuß nach Singapur - dann brach der Krieg aus

15.000 Kilometer zu Fuß von Leipzig nach Singapur in etwas mehr als zwei Jahren: Das war der Plan des Leipzigers Robert Friedrich.

Von Antje Ullrich

Kuwait-Stadt/Leipzig - 15.000 Kilometer zu Fuß von Leipzig nach Singapur in etwas mehr als zwei Jahren: Das war der Plan des Leipzigers Robert Friedrich (35). Bis Ende 2025 lief alles wie am Schnürchen. Dann begannen im Iran die Proteste gegen das Regime, und er musste seine Route komplett ändern. Mit Ausbruch des Iran-Krieges sitzt er nun in Kuwait fest. Wir sprachen mit dem Sachsen über die Lage im kleinen Emirat am Persischen Golf und wie es mit seiner Reise weitergehen soll.

Das war die ursprünglich geplante Route für dieses Jahr. Stattdessen ging es von Erbil aus nun quer durch den Irak bis nach Kuwait. © pritvat "Ich bin sehr gut bei einer Familie in Kuwait City aufgehoben und fühle mich entsprechend sehr wohl. Es wird rund um die Uhr für mich gesorgt, und mein zunächst dreitägiger Aufenthalt kann, solange es nötig ist, hier verlängert werden", beruhigt Robert Friedrich. Mehrmals am Tag schicke er eine Nachricht an Familie und Freunde, lade regelmäßig Updates auf Social Media hoch. "Ich schildere die wirkliche Lage vor Ort und appelliere einfach, dass die Ruhe bewahrt wird." Nach seinem ursprünglichen Plan würde er jetzt noch den Iran erkunden. Drei Monate hatte er sich dafür vorgenommen, wollte auch Touren für interessierte Follower anbieten. Leipzig Lokal Zoff ums Leipziger Stadt-Logo geht weiter: "Ist keine akzeptable Antwort" - Bürger-Petition vorerst abgeschmettert Doch mit den zunehmenden Protesten und der gewaltvollen Niederschlagung durch die iranische Regierung zu Beginn des Jahres musste er alles canceln. "Ich bin froh, dass durch die frühzeitigen Absagen und Stornierungen meinerseits keine Person in irgendeiner Art in Gefahr gebracht oder einem Risiko ausgesetzt wurde. Keine Reise ist es wert, diese mit womöglich schlimmsten Folgen für Leib und Leben zu bezahlen", sagt Robert Friedrich rückblickend. Aber: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und mein Weg wird mich früher oder später dorthin führen", ist er sicher.

Der Iran beschießt auch US-Stützpunkte in den Nachbarstaaten. © Uncredited/Iranian Defense Ministry/AP/dpa,

Flugverkehr seit Iran-Eskalation eingeschränkt

Links: Gastfreundschaft in Nahost: In Kuwait-Stadt ist der Weltenbummler bei einer Familie untergekommen und darf so lange bleiben, wie er möchte. Das rechte Bild zeigt Robert Friedrich (35) auf Sightseeing-Tour: Wahrzeichen von Kuwait-Stadt mit knapp drei Millionen Einwohnern sind die drei Wassertürme, die Kuwait Towers. © Instagram/DerMannmitdemBart Seine Ausweichroute führte ihn schließlich in den vergangenen zwei Monaten von Erbil nach Süden durch den Irak. Stationen waren Bagdad, Babylon, Kerbala und Mossul. Vor zwei Wochen traf er in Kuwait ein. Am 28. Februar griffen Israel und die USA schließlich den Iran an. Der Flugverkehr wurde eingeschränkt. Eine sichere Weiterreise ist seitdem schwierig. So harrt der Leipziger erst einmal in Kuwait aus. "Ich finde mich mit der Situation ab, da ich sie nicht ändern kann - ein klarer Fortschritt in meinem Mindset durch meine bisherige Reise. Vor zwölf Monaten wäre ich womöglich verrückt geworden", sagt er. Leipzig Lokal Fußballfans und Frauentag: Polizei wappnet sich für mehrere größere Einsätze in Leipzig am Sonntag Und er ist sich bewusst: "Ich bin nicht der Nabel der Welt. Es gibt viel Wichtigeres und Größeres als 'meine' Reise - denken wir nur an all jene, die das Geschehen nicht einfach so verlassen können", gibt er zu bedenken. "Ich hoffe, dass keine Unschuldigen zu Schaden kommen und das Leben für alle Betroffenen hinterher ein besseres sein wird."

Friedrich: "Es bleibt das größte Abenteuer meines bisherigen Lebens"