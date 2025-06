Sommerferien in Sachsen! Diese sonnigen Ziele erreicht Ihr vom Leipziger Flughafen

Leipzig - Die Sommerferien stehen in Sachsen vor der Tür - und damit auch zahlreiche Urlaubsflieger, die am Leipziger Flughafen gen Süden abheben.

Alles in Kürze

Vom Leipziger Flughafen aus erreicht man mehrere Urlaubsziele. (Symbolfoto) © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Am kommenden Wochenende heben am Airport Leipzig/Halle insgesamt 55 Flugzeuge ab. Abgesehen von den 13 Linienflügen ist das Motto dank der 32 Urlaubsflieger klar: ab ans Meer und in die Sonne!

Der Großteil der Maschinen (13) fliegt nach Antalya, gleich danach reihen sich Palma de Mallorca und Hurghada mit sechs Starts ein.

Heraklion wird am ersten Ferienwochenende dreimal angesteuert. Aber auch Ziele wie beispielsweise Rhodos, Korfu, Fuerteventura, Teneriffa, Faro und Tirana stehen auf dem Plan.



Mit 14 Abflügen zum Ferienauftakt ist Marabu die aktuell größte Urlaubs-Airline in Leipzig, aber auch Sun Express, Condor und Freebird Airlines sind gut vertreten.