Spektakuläres Abseil-Manöver vom Leipziger Uniriesen: Jetzt wird sogar einen Weltrekord geplant

Leipzig - Adrenalin pur mitten in der City: Am Samstag hat die Feuerwehr Leipzig auf dem Augustusplatz eine spektakuläre Rettungsübung vom Uniriesen durchgeführt und dabei gleich den Grundstein für ein noch größeres Ziel gelegt.

Spektakuläre Szenen spielten sich am Samstag vor dem Leipziger Uniriesen ab. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Wir haben hier einen Abseilversuch im City-Hochhaus durchgeführt", erklärt Enrico Tolle von der Feuerwehr Leipzig. "Simuliert wurde eine verletzte Person auf der Plattform des Hochhauses, die nicht über Treppenhaus oder Aufzug gerettet werden kann."

Die Lösung: aufwendige Seiltechnik, mitten über einen Teil des Augustusplatzes gespannt.

Auch für erfahrene Einsatzkräfte ist das kein Alltag. "Eine ganz normale Höhe ist es nicht", sagt Feuerwehr-Höhenretter Tommy Schlott. Solche Objekte seien selten, die Übung deshalb etwas Besonderes.

Die Herausforderung: Eine verletzte Person wird in einer Trage gesichert und schräg über mehrere Dutzend Meter am Uni-Gebäude vorbei nach unten gebracht – begleitet von einem Retter.

"Der Eigenschutz ist das A und O", betont Schlott. Der Aufbau allein dauert an diesem Samstag mehr als zwei Stunden.

Doch die Aktion ist mehr als nur Training, wie Enrico Tolle verrät. Sie ist Teil eines großen Plans. Beim Landesjugendfeuerwehrtag am 6. Juni, eingebettet ins Leipziger Stadtfest, will die Feuerwehr die spektakuläre Rettung noch einmal öffentlich zeigen.

Und nicht nur das, Leipzig greift nach einem Weltrekord.