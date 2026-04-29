Weltweit einmalige Studie in Leipzig will Kindern mit Herzfehlern helfen

Leipzig - Carlo aus Leipzig ist neun Jahre alt und eigentlich ein sehr sportlich aktives Kind, aber er leidet an einem komplexen angeborenen Herzfehler. In den kardiologischen Leitlinien wird Patientinnen und Patienten wie Carlo aber empfohlen, besonders beim Schwimmen und Tauchen vorsichtig zu sein bzw. ganz darauf zu verzichten. Eine Studie will das jetzt ändern.

Alle Messgeräte mussten abgedichtet werden, damit kein Wasser hindurchkommt. © Christian Hüller

"Das Thema beschäftigt uns bereits länger und wir haben uns in mehreren Vorstudien der Frage genähert, ob eine pauschale Einschränkung des Schwimmens und Tauchens wirklich indiziert ist", erklärte Prof. Dr. med. Christian Paech, Geschäftsführender Leitender Oberarzt der Universitätsklinik für Kinderkardiologie am Herzzentrum Leipzig, in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Im Januar wurde deswegen am Herzzentrum Leipzig eine weltweit einmalige Studie designt, die wichtige Daten erheben soll, damit Kinder mit angeborenen Herzfehlern sicher am Schwimmen teilnehmen können.

Der neunjährige Carlo macht dabei unter anderem mit, aber auch Daten von gesunden Kindern ab sechs Jahren werden erhoben.

In drei Schritten werden Messungen durchgeführt. Die Kinder müssen zuerst im Trockenen so lange wie möglich die Luft anhalten. Dabei wird ihre Tauchreaktion gemessen und beobachtet, wie sich Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Perfusionsindex verändern.

Im zweiten Schritt tauchen die Kinder ihren Kopf in ein Wassergefäß und es wird erneut gemessen. Danach tauchen sie auf der Stelle. Mittels einer Spiroergometrie wird gemessen, wie viel Sauerstoff beim Schwimmen und beim Tauchen aufgenommen und abgegeben wird.