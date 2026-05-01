Stau vor Leipziger Tankstellen: Benzinpreise rutschen unter Zwei-Euro-Marke

Leipzig - Andrang auch an Leipziger Tankstellen: Seit dem heutigen Freitag zählt die vorübergehende Senkung der Energiesteuern auf Diesel und Benzin, weshalb der Sprit seit Wochen zum ersten Mal wieder unter die Zwei-Euro-Marke rutscht.

Andrang vor einigen Leipziger Tankstellen, nachdem der Spritpreis mal wieder unter die 2-Euro-Marke rutschte. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Und das sieht man. So standen die Autos am Vormittag beispielsweise an einer "OIL!"-Tankstelle bis zur Straße, um den günstigeren Kraftstoff tanken zu können.

Um 14,04 Cent pro Liter wurde der Steuersatz gesenkt - jedoch nur vorübergehend bis zum 30. Juni.

Der Haken: Die Kraftstofflieferanten müssen die finanzielle Erleichterung nicht an ihre Kunden weitergeben. Alleine deshalb schauten wohl auch in Leipzig am "Tag der Arbeit" viele mit etwas Skepsis auf die Preisentwicklung an den Tankstellen.