Stau vor Leipziger Tankstellen: Benzinpreise rutschen unter Zwei-Euro-Marke
Leipzig - Andrang auch an Leipziger Tankstellen: Seit dem heutigen Freitag zählt die vorübergehende Senkung der Energiesteuern auf Diesel und Benzin, weshalb der Sprit seit Wochen zum ersten Mal wieder unter die Zwei-Euro-Marke rutscht.
Und das sieht man. So standen die Autos am Vormittag beispielsweise an einer "OIL!"-Tankstelle bis zur Straße, um den günstigeren Kraftstoff tanken zu können.
Um 14,04 Cent pro Liter wurde der Steuersatz gesenkt - jedoch nur vorübergehend bis zum 30. Juni.
Der Haken: Die Kraftstofflieferanten müssen die finanzielle Erleichterung nicht an ihre Kunden weitergeben. Alleine deshalb schauten wohl auch in Leipzig am "Tag der Arbeit" viele mit etwas Skepsis auf die Preisentwicklung an den Tankstellen.
Tatsächlich hat sich dahingehend auch etwas getan. Mit 1,979 Euro für den Super und 1,919 für Super E10 sank der Sprit an der "OIL!" wieder unter die zwei Euro. Beim Diesel sah das anders aus, der lag mit 2,049 Euro immer noch darüber.
Ähnlich sah es auch an den Tankstellen "GO" und "bft" aus.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier