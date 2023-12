Stadt Leipzig investierte 125.000 Euro: Neuer Fahrradstreifen am Innenstadtring fast fertig

Leipzig - Ein weiterer Abschnitt des Radwegs entlang des Innenstadtrings wird ab Donnerstag für den Verkehr freigegeben. Komplett fertiggestellt werden die Fahrbahnmarkierungen in Leipzig allerdings erst im Frühjahr.

Ab Donnerstag ist der markierte Streifen zwischen Hauptbahnhof und Löhrstraße für den Radverkehr freigegeben. © Stadt Leipzig/Roland Quester

Wie das Verkehrs- und Tiefbauamt am Dienstag berichtete, wurde an dem knapp 400 Meter langen Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof und der Löhrstraße in den vergangenen Wochen fleißig gewerkelt.

Zwischen der Gerberstraße und der Löhrstraße hatte es bereits entsprechende Markierungen gegeben, ab dem Hauptbahnhof waren noch Ergänzungen vonnöten. Witterungsbedingt müssen einzelne Arbeiten wie das Aufbringen von Piktogrammen oder einzelne Streckeneinfärbungen in Grün ins nächste Frühjahr verschoben werden.

"Der Radfahrstreifen ist ein wichtiger Baustein der Mobilitätsstrategie 2030. Er sorgt auch auf diesem Abschnitt - wie zuvor am Hauptbahnhof - dafür, dass Fahrradfahren in der Stadt komfortabler, schneller und vor allem sicherer wird", freut sich Baubürgermeister Thomas Dienberg (59, Bündnis 90/ Die Grünen) über den Fortschritt.