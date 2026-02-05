Stadt Leipzig ist gegen Abriss: Was wird nun aus bekanntem Leipziger Lost Place?

Leipzig - Ein wichtiges Stück Leipziger Industriegeschichte könnte bald für immer verschwinden . Verschiedene Vereine, Bürgerinitiativen und Politikerinnen sprachen sich bereits dagegen aus. Auf TAG24-Anfrage bezog jetzt auch die Stadt Leipzig Stellung und ist ebenfalls gegen einen Abriss der Maschinenfabrik Philipp Swiderski .

In Teilen der Fabrik hatte es in den vergangenen Jahren gebrannt. © Dave Tarassow/Industriekultur Leipzig e.V.

Die Eigentümerin und das Stadtplanungsamt sind sich demnach uneinig. Aus dem Amt hieß es, dass man das Gebäude erhalten möchte und in gemeinsamen Gesprächen auch Möglichkeiten vorgestellt habe.

Auf TAG24-Anfrage wurde eingeräumt, dass das Gebäude in keinem guten Zustand sei, "dennoch zeigen Entwicklungen von denkmalgeschützten Gebäuden in einem ähnlichen oder als schlechter zu bewertenden Zustand, dass ein Erhalt möglich ist", so die Stadt.

Die Eigentümerin hatte gegenüber dem Stadtplanungsamt trotzdem angekündigt, dass man den Mitte 2024 gestoppten Ansatz zum Rückbau wieder aufnehmen wolle.

Vorher wurden von der Eigentümerseite bereits Nutzungskonzepte vorgelegt, die aus der ehemaligen Maschinenfabrik einen großen Supermarkt machen möchten, mit zusätzlichen gewerblichen und kulturellen Flächen und einigen Wohnungen.

Laut der Stadt wäre das aber nicht umsetzbar, denn das Gelände unterliegt dem sogenannten "B-Plan Nr. 428.1", der die Nutzung bestimmt. Genau hier wäre man aber bereit, Kompromisse einzugehen, damit das Gebäude nicht abgerissen wird.