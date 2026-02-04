Sachsens Staatsbänker entsetzt: Vier Jahre nach Einweihung bröckelt ihr "Palazzo Prozzo"
Leipzig - Sein Bau hat den Steuerzahler 165 Millionen Euro gekostet. Doch schon vier Jahre nach seiner Eröffnung fängt der "Palazzo Prozzo" der Sächsischen Aufbaubank (SAB) an zu bröckeln. Nun ist der prunkvolle Leipziger Dienstsitz der Staatsbänker mit hässlichen Absperrgittern umstellt. Und es bahnt sich ein heftiger Rechtsstreit an.
Wohl selten hat ein öffentliches Dienstgebäude im Freistaat den Landesrechnungshof und den Bund der Steuerzahler so auf die Palme gebracht wie der neue SAB-Sitz in der Leipziger City mit seinem gigantischen Säulengarten.
Weil die Baukosten von geplanten 107 Millionen auf 165 Millionen Euro angestiegen waren, fand sich der "Palazzo Prozzo" im Schwarzbuch der Steuerzahler wieder und wurde mit dem Negativpreis "Schleudersachse" bedacht.
Für das viele Geld hat der Freistaat nun offenbar auch noch Baupfusch eingekauft. An den Fassaden lockern sich reihenweise die Blechverkleidungen und drohen, zu Boden zu stürzen. Inzwischen hat die staatliche Förderbank ihren Leipziger Dienstsitz mit Absperrgittern umstellt, damit niemand von herabstürzenden Bauteilen getroffen wird.
"Die Schäden wurden im Rahmen einer turnusmäßigen Überprüfung der gesamten Fassade festgestellt", berichtete SAB-Sprecher Volker Stößel auf TAG24-Anfrage. Bisher hätten sich bereits 73 von insgesamt 1250 Abdeckungen gelockert.
Baufirmen sollen für Baupfusch aufkommen
Der Grund für die Schäden sei noch unklar, so Stößel. "Die genaue Ursache der Schäden wird derzeit untersucht."
Die gelockerten Blechteile werden aktuell abgenommen. "Die Bauarbeiten werden voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern", sagte Stößel. Danach würden Möglichkeiten der Wiederherstellung geprüft.
Über die Schadenshöhe hat die SAB nach Auskunft ihres Sprechers noch keinen Überblick.
Dafür klare Vorstellungen, wer für die Beseitigung des Baupfuschs aufkommen muss. Stößel: "Die SAB hat juristische Maßnahmen ergriffen, um sich ihre Ansprüche wegen Mängeln an der Fassade gegen die beteiligten Baufirmen zu sichern."
