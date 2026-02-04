Keller in Flammen: Fünf Verletzte nach Brand in Leipziger Wohnblock

Leipzig - Im Osten Leipzigs sind am Dienstagmittag mehrere Personen durch einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses verletzt worden.

Fünf Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging der Notruf gegen 11.40 Uhr ein.

Demnach brannte es im Keller eines mehrstöckigen Hauses in der Goldsternstraße 53 im Stadtteil Paunsdorf.

Vor Ort quoll dichter schwarzer Rauch aus dem Treppenhaus. Diesen sollen vier Frauen im Alter von 16, 18, 54 und 62 Jahren sowie ein 36-jähriger Mann eingeatmet haben, wie die Polizei am Mittwoch ergänzte. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und stellte fest, dass im Keller drei Abteile in Flammen standen.

"Aufgrund des Feuers wurde die Stromversorgung innerhalb des Mehrfamilienhauses beschädigt", so eine Sprecherin. Die Mieter des Wohnblocks konnten später aber in ihre Wohnungen zurück.