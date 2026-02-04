Zehntausende Euro Schaden und Schmierereien in ganz Leipzig: Polizei findet Täter im Netz
Leipzig - Seit Frühjahr vergangenen Jahres kam es in und um Leipzig immer wieder zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Nun konnte die Polizei die Verantwortlichen ausfindig machen.
Seit Monaten tauchten in der Region rund um Leipzig immer wieder Graffiti mit wiederkehrenden Tags auf. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, seien vor allem Fahrzeuge verschiedener Verkehrsbetriebe betroffen gewesen.
So war am 6. April auch in Neulindenau die komplette Seite eines Busses der Leipziger Verkehrsbetriebe mit eben jenem Tag besprüht worden.
Angaben der Behörde zufolge habe ein ausschlaggebender Hinweis im April dazu geführt, eine ganzheitliche Recherche auf den sozialen Netzwerken durchzuführen, wobei zwei Verdächtige ausgemacht werden konnten.
Auf Grundlage dessen sowie weiterer umfangreicher polizeilicher Maßnahmen führte man im September und November schließlich Durchsuchungen bei einem 37- und einem 40-jährigen Deutschen durch.
Einsatzkräfte finden umfangreiche Hinweise
"Dabei stellten die Ermittler zahlreiche Speichermedien sowie szenetypische Gegenstände sicher", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke. "Die bisherige Auswertung ergab Beweismittel zu elf angezeigten Sachbeschädigungen mit einem bekannten Schaden von rund 40.000 bis 50.000 Euro."
Da zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alle Schadensmeldungen vorliegen würden, sei von einem deutlichen höheren Gesamtschaden auszugehen.
Zudem habe man bei den Durchsuchungen Hinweise auf weitere Straftaten, darunter unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, finden können.
Die Ermittlungen dauern derzeit an.
Titelfoto: Polizeidirektion Leipzig