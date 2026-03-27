Stadthafen macht mit Schülern klar Schiff: Sparkasse hat die Spendierhosen an

Leipzig - Ungewöhnliche Kombi am Stadthafen: Bevor sich am Freitag ein schwimmendes Klassenzimmer aufmachte, um Leipzigs Gewässer vom Müll zu befreien, wurde zuvor am Landungssteg der Eliteschüler des Sports 2025 geehrt: Niklas Loßner (19)!

Niklas Loßner (19, M.) durfte sich am Freitag über die Ehrung als Eliteschüler des Jahres freuen. © Lutz Brose

Der 19-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Nachwuchsathleten im Finswimming, zu Deutsch Flossenschwimmen, und glänzte im vergangenen Jahr mit Weltrekord und zwei Goldmedaillen bei den World Games im chinesischen Chengdu.

Und die Sparkasse Leipzig ist in Spendierlaune: Im Rahmen der Ehrung überreichte Sponsoring-Manager Carsten Kapitza einen Fördercheck in Höhe von 7700 Euro an die Leipziger Sportoberschule und das Sportgymnasium.

Für die bei der Ehrung anwesenden Schüler von den genannten Bildungseinrichtungen gab es extra noch 700 Euro für die Klassenkasse als Vorschuss für das Saubermachen.

Im Jubiläumsjahr der Leipziger Sparkasse - sie feiert 200. Geburtstag - stockten die Banker die jährlich vergebenen Summen um 200 Euro auf.