Stadthafen macht mit Schülern klar Schiff: Sparkasse hat die Spendierhosen an

Bevor sich am Freitag ein schwimmendes Klassenzimmer aufmachte, um Leipzigs Gewässer vom Müll zu befreien, wurde Eliteschüler des Sports 2025 geehrt.

Von Lutz Brose

Leipzig - Ungewöhnliche Kombi am Stadthafen: Bevor sich am Freitag ein schwimmendes Klassenzimmer aufmachte, um Leipzigs Gewässer vom Müll zu befreien, wurde zuvor am Landungssteg der Eliteschüler des Sports 2025 geehrt: Niklas Loßner (19)!

Niklas Loßner (19, M.) durfte sich am Freitag über die Ehrung als Eliteschüler des Jahres freuen.
Niklas Loßner (19, M.) durfte sich am Freitag über die Ehrung als Eliteschüler des Jahres freuen.  © Lutz Brose

Der 19-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Nachwuchsathleten im Finswimming, zu Deutsch Flossenschwimmen, und glänzte im vergangenen Jahr mit Weltrekord und zwei Goldmedaillen bei den World Games im chinesischen Chengdu.

Und die Sparkasse Leipzig ist in Spendierlaune: Im Rahmen der Ehrung überreichte Sponsoring-Manager Carsten Kapitza einen Fördercheck in Höhe von 7700 Euro an die Leipziger Sportoberschule und das Sportgymnasium.

Für die bei der Ehrung anwesenden Schüler von den genannten Bildungseinrichtungen gab es extra noch 700 Euro für die Klassenkasse als Vorschuss für das Saubermachen.

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Im Jubiläumsjahr der Leipziger Sparkasse - sie feiert 200. Geburtstag - stockten die Banker die jährlich vergebenen Summen um 200 Euro auf.

Die Schüler des Sportgymnasiums und der Sportoberschule packten ordentlich mit an.
Die Schüler des Sportgymnasiums und der Sportoberschule packten ordentlich mit an.  © Lutz Brose
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Da wurde so manche skurrile Entdeckung gemacht.
Da wurde so manche skurrile Entdeckung gemacht.  © Lutz Brose

Schüler ziehen allerlei Kram aus Leipzigs Gewässern

Wie immer unter den Fundstücken: eine Matratze.
Wie immer unter den Fundstücken: eine Matratze.  © Lutz Brose

Verdient haben sich das die jungen Sportler allemal, denn die niedrigen Temperaturen am Morgen luden nicht gerade zum Paddeln ein.

Trotzdem erwies sich der Fischzug als erfolgreich. Alles, was nicht ins Wasser und ans Ufer gehört, wurde von den Jugendlichen an Land geholt. Doppelbettmatratze, Verkehrszeichen, Fahrräder sowieso, eine Galionsfigur und noch vieles mehr gehörte zur Ausbeute.

Am Nachmittag stechen nochmals Boote mit über 150 angemeldeten Freizeitkapitänen "in See", um am und im Karl-Heine-Kanal klar Schiff zu machen.

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Die Aktionen bildeten den Auftakt zum jährlichen Clean-Up Day, den die Stadthafen Leipzig GmbH schon vor Jahren ins Leben rief, um für saubere Gewässer rund um den Elstermühlgraben zu sorgen und gemeinsam ein sichtbares Zeichen für Umweltbewusstsein und Gewässerschutz zu setzen.

Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose

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