Studentinnen an Uni belästigt: Wachschutz kontrolliert jetzt Damenklos

Leipzig - Auf dem Innenstadt-Campus der Universität Leipzig ist es in letzter Zeit offenbar gehäuft zu sexuellen Übergriffen und Belästigungen gekommen. Der Studentenrat (StuRa) mahnt auf Social Media öffentlich zur Vorsicht, die Uni-Leitung hat die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Ein Zugang zum Innenhof des Campus Augustusplatz mit den Seminargebäuden - der Bereich ist für jedermann zugänglich. © Silvio Bürger

Auf Instagram berichtet der StuRa von "auftretenden sexuellen Belästigungen auf den Frauen-Toiletten des Hörsaalgebäudes und des Seminargebäudes am Hauptcampus" und fordert weitere Betroffene auf, sich zu melden.

Auch der Gleichstellungsbeauftragten und der Uni-Leitung sind Fälle zu Ohren gekommen, die sich am 14. April zugetragen haben sollen.

Den Berichten nach sei es zu mehreren verbalen und körperlichen Übergriffen im Bereich der Damen-Toiletten sowie in einem Treppenhaus im Seminargebäude auf dem Campus Augustusplatz gekommen, erklärte Universitäts-Sprecher Carsten Heckmann auf TAG24-Anfrage.

Der Polizei sind sexuelle Übergriffe aus der Woche zuvor bekannt. "Am 7. April fertigte ein Unbekannter Fotos von einer jungen Frau an, die unbekleidet auf der Toilette im Paulinum der Uni Leipzig saß", berichtet Polizei-Sprecherin Susanne Lübcke.