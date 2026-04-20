Studentinnen an Uni belästigt: Wachschutz kontrolliert jetzt Damenklos
Leipzig - Auf dem Innenstadt-Campus der Universität Leipzig ist es in letzter Zeit offenbar gehäuft zu sexuellen Übergriffen und Belästigungen gekommen. Der Studentenrat (StuRa) mahnt auf Social Media öffentlich zur Vorsicht, die Uni-Leitung hat die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.
Auf Instagram berichtet der StuRa von "auftretenden sexuellen Belästigungen auf den Frauen-Toiletten des Hörsaalgebäudes und des Seminargebäudes am Hauptcampus" und fordert weitere Betroffene auf, sich zu melden.
Auch der Gleichstellungsbeauftragten und der Uni-Leitung sind Fälle zu Ohren gekommen, die sich am 14. April zugetragen haben sollen.
Den Berichten nach sei es zu mehreren verbalen und körperlichen Übergriffen im Bereich der Damen-Toiletten sowie in einem Treppenhaus im Seminargebäude auf dem Campus Augustusplatz gekommen, erklärte Universitäts-Sprecher Carsten Heckmann auf TAG24-Anfrage.
Der Polizei sind sexuelle Übergriffe aus der Woche zuvor bekannt. "Am 7. April fertigte ein Unbekannter Fotos von einer jungen Frau an, die unbekleidet auf der Toilette im Paulinum der Uni Leipzig saß", berichtet Polizei-Sprecherin Susanne Lübcke.
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Polizei appelliert, alle Fälle anzuzeigen
Der Mann konnte danach unerkannt flüchten. Am Tag darauf sei eine Studentin im WC-Bereich des Geisteswissenschaftlichen Zentrums sexuell angegriffen worden. Da die 22-Jährige sofort den Notruf wählte, konnte die Polizei den Verdächtigen - ein 26-jähriger Libanese - noch vor Ort stellen.
Von den Vorfällen am 14. April weiß die Polizei offiziell bislang nichts. "Es ist deshalb wichtig, dass die Betroffenen zeitnah auch Anzeige erstatten", so Lübcke.
Die Uni hat inzwischen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Nach Angaben von Sprecher Heckmann werden die WC-Bereiche nun verstärkt vom Wachdienst bestreift.
Zudem sollen ab Mai an vielen Stellen des öffentlich zugänglichen Campus Aufkleber mit der Telefonnummer des Sicherheitsdienstes angebracht werden.
Titelfoto: Montage: Silvio Bürger