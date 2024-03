08.03.2024 15:28 Start für Millionen-Projekt: Diese neue Einrichtung entsteht in Markkleeberg

Oberhalb des Kanuparks am Markkleeberger See starteten am gestrigen Donnerstag die Bauarbeiten für eine neue Jugendherberge.

Von Emily Mittmann

Markkleeberg - Oberhalb des Kanuparks am Markkleeberger See starteten am gestrigen Donnerstag die Bauarbeiten für eine neue Jugendherberge. Bürgermeister Karsten Schütze (57) und Landrat Henry Graichen (47) führten am Donnerstag den symbolischen ersten Spatenstich aus. © Stadtverwaltung Markkleeberg Nach langer Planung ist es nun endlich geschehen: Am Donnerstag eröffneten Bürgermeister Karsten Schütze (57) und Landrat Henry Graichen (47) mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Bauarbeiten. "Das ist schon etwas Besonderes: Endlich startet das Bauvorhaben", staunte Schütze. Laut Angaben der Stadt solle die Jugendherberge am Ufer des Markkleeberger Sees schon im Jahr 2026 fertiggestellt werden Leipzig Lokal Kommentar: Leipzig braucht kein neues Denkmal! Ermöglicht werde das Vorhaben durch Mittel des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG), Landesmittel sowie einer Förderung von knapp 16 Millionen von Bund und Freistatt. Die Aussicht auf den Markkleeberger See sowie die direkte Nähe zum Kanupark unterscheidet die Herberge von anderen Einrichtungen ihrer Art. © S&P Gruppe Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Was die Jugendherberge zu bieten hat: So solle die Jugendherberge nach Abschluss der Bauarbeiten aussehen. © S&P Gruppe Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Über insgesamt 170 Übernachtungsplätze, eine Cafeteria, einen Infobereich und eine Terrasse solle die Einrichtung schließlich verfügen. Obstwiese, Sitzstufen-Anlage sowie Grill-, Spiel-, Tischtennis- und Boccia-Platz bieten jede Menge Möglichkeiten zum Austoben und Entspannen. Highlights der Herberge werden aber der Ausblick auf den See, die direkte Nachbarschaft zum Kanu-Park und die damit einhergehenden Einstellmöglichkeiten für Boote sein. Leipzig Lokal Qualvoller Tod in Leipzig: Immer mehr Vögel fallen dieser Glasbrücke zum Opfer Denn gerade dieser sportliche Aspekt sei es, durch den sich die Herberge von vergleichbaren Einrichtungen abhebe. Als Betreiber und Mieter nach Abschluss der Arbeiten sei der Landesverband Sachsen des Deutschen Jugendherbergswerk vorgesehen.

Titelfoto: Stadtverwaltung Markkleeberg