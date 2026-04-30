Farbanschlag und massive Vorwürfe gegen Leipziger Zirkus: "Ich fühle mich verfolgt!"

Leipzig - In der Nacht auf Dienstag wurde das nagelneue Zelt des Circus Afrika auf dem Jahrtausendfeld in Plagwitz angegriffen. Den Betreibern wurde Tierquälerei vorgeworfen.

Nach dem Angriff ist Zirkusdirektor Renaldo Weisheit gezwungen, die zerschnittenen Planen auszutauschen. © Christian Grube

"Die Zeltplane ist zerschnitten und beschmiert und kann nie wieder in ihren vorherigen Zustand gebracht werden", schilderte Uwe Weisheit, der seinen Bruder, Zirkusdirektor Renaldo Weisheit, bei den Vorstellungen unterstützt.

Seit sieben Generationen betreibt die Familie Weisheit den Circus Afrika. Nach jahrelangem Sparen hatten sie sich in den Wintermonaten für rund 80.000 Euro endlich ein neues, strahlend weißes Zirkuszelt zugelegt.

Unglücklicherweise hielt die Freude über die Anschaffung nicht gerade lang an. Zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr wurde die Plane in der Nacht auf Dienstag großflächig mit Parolen beschmiert und an einigen Stellen sogar zerschnitten. Dabei wird den Betreibern hauptsächlich Tierquälerei zum Vorwurf gemacht.

Die Farbe zu entfernen sei nicht möglich, da zu starke Lösungsmittel das Material beschädigen würden. Stattdessen würde die rote Schrift das weiße Zelt verfärben. Um dennoch das Go des Bauamts zu bekommen, bleibe vorerst nichts anderes übrig, als die zerschnittenen Teile mit alten Planen austauschen.