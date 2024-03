Strahlende Zukunft: Leipzig setzt auf Sonnenkraft für klimaneutrale Wärme bis 2038

Leipzig - Mit einem ehrgeizigen Ziel vor Augen strebt Leipzig bis 2038 eine vollständig klimaneutrale Wärmeversorgung an. In diesem Vorhaben spielt die Solarthermie eine wichtige Rolle. Schon ab 2026 wird eine Großanlage in Betrieb gehen, die mit der Kraft der Sonne die Wärmeversorgung der Stadt auf ein neues Level bringen soll.