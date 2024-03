Streik der LVB beendet: Rückkehr zum normalen Fahrplan dauert noch an

Den Angaben der LVB nach müssen alle Fahrzeuge am Morgen erst wieder aus den Betriebshöfen ausrücken, weswegen es in den ersten Stunden des Tages noch zu Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen kommen kann. Trotzdem wird der Tram und Busverkehr am Sonntag wieder normal weiterlaufen.

Am Freitag hatten sich die Klimaschützer von "Fridays for Future" an die Seite der LVB-Mitarbeiter gestellt und mit knapp 2000 Demonstranten in der Innenstadt für einen besseren und faireren Nahverkehr protestiert.