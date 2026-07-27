Für mehr Zusammenhalt: Tausend Leipziger setzen Zeichen nach Anschlag beim Berliner CSD

Leipzig - In der Messestadt ist die Anteilnahme nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag im Umfeld des Christopher Street Days (CSD) in Berlin groß.

Hunderte Menschen beteiligten sich an der stillen Mahnwache. © EHL Media / Björn Stach

Rund tausend Teilnehmende kamen laut den Veranstaltenden am Montagabend zu einer vorher angekündigten stillen Mahnwache auf den Leipziger Markt.

Die Verantwortlichen des Leipziger CSD hatten vorab betont, dass Zusammenhalt nun wichtiger denn je sei. Man wollte zudem einen Raum schaffen, um Solidarität zu zeigen und gemeinsam zu trauern.

"Wir haben heute gezeigt, dass wir EINE Community sind, die auch in so schweren Zeiten eng zusammensteht", sagte Jasmin Gräwel, Sprecherin des CSD Leipzig am Montagabend in einer Pressemitteilung.

Gräwel betonte: "Wir werden nicht leiser! Liebe ist stärker als Hass!"

Am Alten Rathaus wurde die sogenannte "Intersex Inclusive Pride"-Flagge gehisst, zahlreiche Menschen hatten Plakate gefertigt und sich in Regenbogenfarben gehüllt.