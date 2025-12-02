Er fuhr über Rot! Fußgänger und Hund von Auto erfasst
Leipzig - Am Montagmittag verletzte ein 87-jähriger Autofahrer im Leipziger Stadtteil Paunsdorf einen Fußgänger und dessen Hund.
Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei der 87-jährige Fahrer eines Ford am Montag auf der Permoser Straße in Richtung Westen gefahren.
Als er gegen 11.20 Uhr in Höhe der Paunsdorfer Allee nach links abbiegen wollte, habe er eine für ihn geltende rote Ampel missachtet. Zwei entgegenkommende Autos mussten infolgedessen eine Gefahrenbremsung vornehmen.
Zudem erfasste der 87-Jährige einen 66 Jahre alten Fußgänger sowie dessen Hund, die in diesem Moment bei Grün die Straße überquerten.
Sowohl der Fußgänger als auch der Hund mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus beziehungsweise zum Tierarzt gebracht werden.
"Die Verkehrspolizei nahm die Ermittlungen zum Unfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer ein", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Die Einsatzkräfte nahmen den Führerschein des 87-Jährigen an sich. Insgesamt sei ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden.
