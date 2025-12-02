Er fuhr über Rot! Fußgänger und Hund von Auto erfasst

Leipzig - Am Montagmittag verletzte ein 87-jähriger Autofahrer im Leipziger Stadtteil Paunsdorf einen Fußgänger und dessen Hund.

Im Leipziger Stadtteil Paunsdorf ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger sowie dessen Hund verletzt wurden. (Symbolbild) © 123RF/maurus

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei der 87-jährige Fahrer eines Ford am Montag auf der Permoser Straße in Richtung Westen gefahren.

Als er gegen 11.20 Uhr in Höhe der Paunsdorfer Allee nach links abbiegen wollte, habe er eine für ihn geltende rote Ampel missachtet. Zwei entgegenkommende Autos mussten infolgedessen eine Gefahrenbremsung vornehmen.

Zudem erfasste der 87-Jährige einen 66 Jahre alten Fußgänger sowie dessen Hund, die in diesem Moment bei Grün die Straße überquerten.

Sowohl der Fußgänger als auch der Hund mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus beziehungsweise zum Tierarzt gebracht werden.