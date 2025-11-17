Schauspielerin Susanna Simon über ihre Kindheit in der DDR: "Ich war eine Geisel"

Leipzig - Mit fünf Jahren zog Schauspielerin Susanna Simon (57) mit ihren Eltern nach Leipzig . Im " Riverboat " sprach die 57-Jährige über ihre Kindheitserinnerungen an die DDR und über den einen speziellen Duft, der für sie Heimat bedeutet.

Während ihres Studiums der Kunstgeschichte machte Schauspielerin Susanne Simon (57) ein Praktikum im Leipziger Grassi Museum. (Archiv) © Jennifer Brückner/dpa

"Wir wollen aber noch über Leipzig sprechen", erinnerte Moderator Matze Knop (51) in der MDR-Sendung. "Wenn du so durch die Stadt läufst, gibt's da vielleicht einen besonderen Ort, an dem die Erinnerungen hochkommen?"

Die Antwort der Schauspielerin, die bereits in über 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat, kommt wie aus der Pistole geschossen: "Ja, klar. Ich habe jetzt im Frühjahr in dieser wunderschönen Stadt, die ich wirklich liebe, drehen dürfen. Dann wabert der Geruch von Bärlauch über Leipzig, da kommen die Erinnerungen hoch."

Als Susanna Simon 15 war, fing ihr Vater einen Job bei der UNO in New York an, sie selbst musste jedoch in Leipzig bei ihrer Oma zurückbleiben: "Ich musste in der DDR bleiben, sonst wäre ja die ganze Familie in New York gewesen und es hätte die Möglichkeit bestanden, dass wir abhauen. Ich war die Versicherung, die Geisel."

Sie habe damit jedoch schnell ihren Frieden schließen können und habe in diesem Lebensabschnitt, unter den offenbar nicht so wachsamen Augen ihrer Oma, "wildeste Partys" feiern können, erinnert sich die 57-Jährige freudestrahlend zurück: "Ich hatte eine gute Zeit hier."