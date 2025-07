Technische Innovation: Leipziger Firma revolutioniert Open-Air-Kinoerlebnis

Alles in Kürze

Mit dem Christie-CP4435-RGB-Laserprojektor können die Zuschauerinnen und Zuschauer ein gestochen scharfes Bild und intensive Farben sehen - egal, ob bei den neuesten Kinofilmen oder bei der Live-Übertragung der "Kaisermania" am 9. August .

Damit war der Auftrag klar. Die Leipziger Spezialfirma "BIG cinema" nahm sich dem an und lieferte ein überzeugendes Ergebnis.

Johannes Bernstein ist stolz auf das Ergebnis seines Teams. © Agentur Sender und Empfänger GmbH

"Wir bringen echtes Kino-Feeling ins Freie – hell, kontrastreich und farbecht wie im DCP-Kino. Das ist nicht nur geil anzusehen, sondern auch energieeffizient und wartungsarm", erklärt Johannes Bernstein, Geschäftsführer von "BIG cinema".

Seine Firma betreut mehr als 65 Open-Air-Kinos im In- und Ausland und war auch schon bei Festivals wie dem DOK Leipzig oder dem Filmfest München im Einsatz.

Auch der Sound wurde extra an die Location angepasst. Eine besondere Tonanlage und ein Soundsystem mit Wellenfeld-Synthese sollen für klare Beschallung sorgen.

So soll eine Atmosphäre entstehen, die es in einem Umkreis von 100 Kilometern nur in Leipzig gibt. Der Veranstalter teilte mit, dass selbst Großstädte wie Dresden, Halle und Chemnitz nicht mit der technischen Leistung mithalten könnten.