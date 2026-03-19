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Teenagerin stürzt in Leipzig von Bahnbrücke und wird lebensbedrohlich verletzt

Schockmoment in Leipzig: Am Donnerstag ist ein Mädchen von einer Bahnbrücke auf den Bahnsteig gefallen und hat sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Von Nico Zeißler, Lisa Marie Peisker

Leipzig - Schockmoment am Leipziger Coppiplatz: Am Donnerstagnachmittag ist ein Mädchen von einer Bahnbrücke auf den Bahnsteig gefallen und hat sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Von dieser Bahnbrücke am Coppiplatz war ein Mädchen gestürzt.
Von dieser Bahnbrücke am Coppiplatz war ein Mädchen gestürzt.  © Silvio Bürger

15.20 Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert. Diese gaben an, dass die Teenagerin von der Bahnbrücke am Coppiplatz/Lindenthaler Straße auf den darunter liegenden Bahnsteig gefallen oder gesprungen sei.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

"Ein Zeuge hatte gesehen, dass die Person auf der Brüstung gesessen hat und dann nach unten gestürzt ist", sagte ein Sprecher der Bundespolizei zu TAG24.

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Das Mädchen, welches laut Polizeiangaben minderjährig ist, wurde durch den Sturz lebensbedrohlich verletzt und konnte demnach noch nicht zum Geschehen vernommen werden.

Die S-Bahn-Strecke wurde für rund 50 Minuten beidseitig gesperrt.

Die Polizei konnte mit dem lebensgefährlichen verletzten Teenager noch nicht sprechen.
Die Polizei konnte mit dem lebensgefährlichen verletzten Teenager noch nicht sprechen.  © Silvio Bürger
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Reisende konnten nur bis zum Haltepunkt Leipzig-Leutzsch fahren, teilte eine Bahnsprecherin TAG24 mit. Sie hätten auf die Straßenbahn ausweichen müssen.

Titelfoto: Silvio Bürger

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