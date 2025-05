Tickets in Leipziger Trams nur noch ohne Bargeld: "Schlechte Erfahrungen mit der Stasi"

Leipzig - Wer zahlt denn noch mit Münzen? In Leipziger Straßenbahnen zumindest niemand - denn es geht gar nicht mehr. Die BSW-Fraktion forderte im Stadtrat den Erhalt der Möglichkeit, beschlossen wurde am Ende etwas anderes.

Ein Schalter in einer Leipziger Straßenbahn: Tickets gibt es hier nur noch ohne Bargeld. © TAG24

"Seit Januar dürfen Kunden und Kundinnen des Leipziger ÖPNV nicht mehr mit Bargeld in den Fahrzeugen zahlen, sie werden gezwungen, wenn sie dort kaufen wollen, dies mit ihrer Bankkarte oder dem Handy zu tun", sagte Eric Recke (38, BSW) am Mittwoch in der Ratsversammlung. So sei ein eigentlich als Zusatz gedachtes Angebot schließlich zum Ersatz geworden.

"Zwar kann noch in den Servicestellen und an den stationären Automaten mit Bargeld gezahlt werden, aber diese sind eben nicht überall vorfindbar", so der Stadtrat. Dass sich bisher keiner bei der LVB beschwert habe, überrasche ihn nicht: "Wer sich heutzutage der heilsversprechenden Digitalisierung entzieht und beispielsweise ein Recht auf analoges Leben einfordert, wird meist belächelt und direkt für nicht mehr ganz dicht erklärt."

Darüber hinaus seien die Betroffenen ja schon bei der Abschaffung nicht einbezogen worden: "Warum sollten sie auch denken, irgendjemand schert sich um sie in dieser Frage."

Gründe, um gegen bargeldlose Zahlung zu sein, beschrieb der BSW-Mann so: "Zuvorderst steht das Misstrauen gegenüber dem Staat, die Leute wollen nicht gläsern und überwachbar sein, ob nun aus schlechten Erfahrungen mit der Stasi, dem Verfassungsschutz, dem BND oder anderen übergriffigen staatlichen Instanzen." Zudem bestehe die Sorge vor Kriminalität und bei "älteren Menschen, Menschen mit geistigen Behinderungen oder mit seelischen Störungen" die Gewohnheit.