Totgesagte leben länger: Was wird aus diesem maroden sächsischen Gasthof?

Leipzig - Was passiert mit dem alten Gasthof im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf? Das marode Gemäuer sollte unlängst wohl eigentlich der Abrissbirne zum Opfer fallen. Mitnichten, nun herrschen wieder Fragezeichen vor. TAG24 hakte bei den Verantwortlichen nach.

Der Gasthof war früher ein beliebtes Ausflugsziel. © Anke Brod

Der Gasthof Abtnaundorf sei ein Kulturdenkmal nach sächsischem Denkmalschutzgesetz, berichtete das Leipziger Amt für Bauordnung und Denkmalpflege auf TAG24-Anfrage. Das Objekt befinde sich im Privatbesitz.

Die alte Gastwirtschaft in der Heiterblickstraße 8 ist den Quellen nach das älteste bestehende Gebäude im Ort. Das Baujahr wird auf 1772 geschätzt. Der zweigeschossige Fachwerkbau birgt ein ziegelgemauertes Erdgeschoss.

Noch vor gut 50 Jahren war die Schänke mit Freisitz ein in der Gegend beliebtes Ausflugsziel. Ein später darin wirkender Skulpturenkünstler veräußerte das Haus nach eigenem Bekunden inzwischen an eine Immobiliengesellschaft.

Eine Anfrage von TAG24 an die neue Eigentümerin zu ihren Plänen für das Areal wurde bislang nicht beantwortet.