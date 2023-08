Tragischer Tod auf Campingplatz: Agrar- und Klimaexperte stirbt vor Termin mit Umweltminister

Leipzig - Der plötzliche Tod des Agrar- und Klimaexperten Dr. Jürgen Struck beschäftigt die Leipziger Polizei. Der 67-Jährige war am Samstag am Rande des Bundeskongresses des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten (VDAJ) tot aufgefunden worden - in einer Blutlache neben seinem Wohnwagen. Am Samstag hatte Struck Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne) treffen wollen.