Triathlon und Open Air: Verkehr im Leipziger Süden und Westen am Wochenende stark eingeschränkt

Leipzig - Wer am Wochenende in Leipzig unterwegs ist, muss sich auf ein paar Verkehrseinschränkungen einstellen. Sowohl der Triathlon als auch ein großes Open Air am Völkerschlachtdenkmal sorgen für allerlei Umleitungen und Sperrungen.

Auf dem Open Air am Völkerschlachtdenkmal werden Tausende Besucher erwartet. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Am Samstag startet das "unreal x Völkerschlachtdenkmal"-Open Air mit Acts wie Amelie Lens, Klangkünstler oder Nico Moreno um 12 Uhr. Wie das Ordnungsamt mitteilte, wird die Straße "An der Tabaksmühle" zwischen der Prager Straße und dem Friedhofsweg bereits am Samstagmorgen um 5 Uhr bis Sonntagmorgen um 5 Uhr für An- und Abbauarbeiten gesperrt.

Die Umleitung führt in beiden Richtungen über die Zwickauer Straße und Semmelweisstraße und wird entsprechend ausgeschildert. Die Zufahrt zum Südfriedhof und den Blumenläden am Völkerschlachtdenkmal ist jederzeit aus Richtung Zwickauer Straße möglich, auch zu Fuß lässt sich das Völkerschlachtdenkmal weiterhin erreichen.

Das Event wird bis etwa 22 Uhr andauern. Anwohner, die sich durch die Musik und Lärm beeinträchtigt fühlen, können sich an das eigens durch den Veranstalter eingerichtete Lärmtelefon unter der Nummer 093190879642 wenden.

Ebenfalls am Samstag startet der 40. Leipziger Triathlon im Südwesten der Stadt. Am Samstag werden rund um den Kulkwitzer See der Fitnesstriathlon, der Kindertriathlon und der Staffellauf durchgeführt, am Sonntag ist der Olympische Triathlon dran. Insgesamt sind 1800 Sportler gemeldet.