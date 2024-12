Über sieben Brücken musst du gehen: Diese alten Leipziger Bauwerke erstrahlen in neuem Glanz

Alt neben Neu in der Oststraße: Hier wurde eine historische Brücke erhalten. © Anke Brod

Radfahrer müssen beim Passieren nicht mehr ängstlich ihre Köpfe einziehen. Jogger und Fußgänger freuen sich natürlich aber ebenso über die Wiedereröffnung der beliebten Verbindung zum Kleingartenpark Sellerhausen auf der andern Seite.

Der "Creepy Tunnel" kommt übrigens in dem bundesweit bekannten Film "Als wir träumten" von Schriftsteller Clemens Meyer vor. In dem Streifen steht das anarchistische Nachwende-Treiben einer Gruppe Jugendlicher aus dem Leipziger Osten im Mittelpunkt.

Die Brücke über die Zweinaundorfer Straße wurde ihrerseits 1908 errichtet. Daneben ist der Haltepunkt Leipzig Anger-Crottendorf. Beide Gleise führten bis dato auf einem Überbau über die Straße. Jetzt gibt es an der Stelle zwei separate Überbauten. Der neue Aufgang liegt dazwischen.

Last but not least kommt die Oststraße ebenfalls mit zwei Eisenbahnbrücken daher. Hier wurde nur eine erneuert. Der Zwilling bleibt laut DB auf Wunsch der Stadt Leipzig erhalten.

Überall in Böschungsnähe wurde bei alledem kräftig aufgeforstet - effektive Lärmschutzwände an neuralgischen Stellen kamen hinzu.