Umbau des Leuschner-Platzes: Historischer Keller wird abgerissen

Teile des alten Markthallen-Kellers sollen abgetragen werden.

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, muss für die weiteren Maßnahmen in der Mitte des Platzes mehr "Baufreiheit" geschaffen werden.

Dafür soll nun ein Teil des historischen Kellers der ehemaligen Markthalle abgerissen werden.

Während der Arbeiten, die im Dezember beginnen sollen, werden dann 16.000 Kubikmeter Raum bestehend aus rund 9000 Tonnen Schutt abgetragen. Hier soll ab Februar 2024 die künftige Forschungseinrichtung der Universität Leipzig, der Global Hub, entstehen.

Bevor es so weit ist, muss allerdings noch einiges getan werden: So muss im Rahmen der Abrissarbeiten auch die umliegende Flora und Fauna beachtet werden. Ab dem heutigen Donnerstag müssen deshalb zunächst die Büsche und Bäume gefällt werden, die sich an den Kellerwänden angesiedelt haben.

Um einen temporären Ersatz für jene gefällten Bäume und Sträucher zu schaffen, ist auf den Flächen nördlich des City-Tunnels ab Sommer 2024 eine Zwischenbegrünung geplant, so die Stadt. Das genaue Konzept muss erst noch erarbeitet werden, die Fläche soll aber Habitate für heimische Tier- und Pflanzenarten beinhalten.