Uni Leipzig von Israel-Hassern besetzt: Polizei startet Räumung!

Leipzig - Aufregung am Dienstagnachmittag an der Universität Leipzig ! Mehrere propalästinensische Gruppen haben das Gebäude besetzt.

Zahlreiche Personen haben sich an der Leipziger Universität versammelt. © News5

Aktuell versucht die Leipziger Polizei für Klarheit zu sorgen und das Gebäude zu räumen, wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Ziel sei es, das Hausrecht der Universität durchzusetzen. Beamte seien bereits im Hörsaalgebäude. Ein Teil der Unterstützer im Innenhof habe nach Aufforderung die Eingänge zum Hörsaalgebäude freiwillig verlassen, andere hätten weggetragen werden müssen.

Die Besetzter verbarrikadierten zunächst die Audimax-Türen von innen, versperrten von außen den Zugang durch Sitzblockaden.

Die Universität gab an, dass 50 bis 60 Besetzerinnen und Besetzer beteiligt seien. In einem Statement heißt es von Rektorin Prof. Dr. Eva Inés Obergfell: "Eine gewaltsame Störung des Lehrbetriebs und Inbesitznahme universitärer Räumlichkeiten dulden wir nicht. Es war Gefahr in Verzug für die Sicherheit aller Studierenden und Lehrenden. Die Entscheidung zur Räumung war unumgänglich."

Und weiter: "Proteste und Demonstrationen sind grundsätzlich legitim, solange sie das Ziel der Information und Verständigung verfolgen. Eine Gefährdung Unbeteiligter und eine Eskalation sind hingegen keine akzeptable Form freiheitlicher Auseinandersetzung." Die Universität hat Strafanzeige erstattet. Der Lehrbetrieb im Audimax bleibt für den Rest der Woche ausgesetzt.

Nach Angaben der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) handelt es sich bei den Besetzern um die Gruppe "Palestine Campus". Es wurden auch Zelte auf dem Innenhof des Hauptcampus aufgeschlagen. Unter anderem wurden Banner mit der Aufschrift "Uni-Besetzung gegen Genozid" ausgerollt. Nach KSS-Angaben beteiligen sich aber auch andere Gruppen an der Aktion.