Urlaubs-Feeling in Leipzig: Neues Festival geht am Cospudener See an den Start
Leipzig - Am Cospudener See im Süden Leipzigs wird im Sommer ein brandneues Festival auf die Beine gestellt.
Das Eventprojekt Leipzig Beatzz hat das "Future Beatzz Festival" angekündigt, das am 29. August mitten auf dem Nordstrand stattfinden soll.
Einen Tag lang soll dann unter freiem Himmel zu EDM, House und Techno gefeiert und getanzt werden. Der Startschuss fällt um 14 Uhr, um 22 Uhr ist dann Schluss.
Neben der großen Hauptbühne, auf der sich verschiedene DJs die Klinke in die Hand geben, können die Besucher eine LED- und Pyro-Show sowie zahlreiche Essensstände erwarten. Für das leibliche Wohl abseits kühler Drinks wird also gesorgt.
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Tickets für das Festival könnt Ihr ab sofort kaufen, aktuell kostet der Eintritt noch 25 Euro. Sind diese günstigen Tickets vergriffen, steigt der Preis stufenweise auf erst 30 und schließlich 36 Euro.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa