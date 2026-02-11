Verdacht auf Kampfmittel: Sperrkreis um Leipziger Zeppelinbrücke ist in Kraft getreten

Leipzig - Bei Bauarbeiten an der Zeppelinbrücke in Leipzig wurden Unregelmäßigkeiten im Wasser festgestellt . Am heutigen Mittwoch soll überprüft werden, ob es sich dabei um Kampfmittel handelt.

Die baufällige Zeppelinbrücke wird aktuell umfangreich saniert. © Silvio Bürger

Nach einem möglichen Kampfmittelfund im Elsterbecken unterhalb der Zeppelinbrücke wird ab 8 Uhr ein Sperrkreis in Leipzig eingerichtet. Dieser soll laut Stadtangaben 100 Meter um den Fundort betragen und bis voraussichtlich 16 Uhr Bestand haben.

Fuß- und Radwege in diesem Bereich können in dieser Zeit demnach nicht genutzt werden.

Außerdem kann die Haltestelle Sportforum Süd nicht bedient werden. Die Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 15 werden daher laut den Leipziger Verkehrsbetrieben über Westplatz, Käthe-Kollwitz-Straße und Felsenkeller umgeleitet.

Nach Aufhebung des Sperrkreises sollen die betroffenen Straßenbahnen aber wieder fahren.