Selbst das miese Wetter kann die Messe nicht versauen: So viele Menschen besuchten "Haus-Garten-Freizeit"

Leipzig - Trotz des strengen Winterwetters und des ÖPNV-Streiks darf sich die Leipziger Haus-Garten-Freizeit-Messe über starke Besucherzahlen freuen.

137.700 Menschen besuchten die Leipziger Haus-Garten-Freizeit-Messe. © EHL Media/Tim Meyer

Wie ein Sprecher am Sonntag berichtete, wurde die Messe in der vergangenen Woche von insgesamt 137.700 Personen besucht.

In diesem Jahr waren mehr als 690 Aussteller aus 24 Ländern mit von der Partie und konnten ihre Produkte, Dienstleistungen und Mitmach-Angebote an den Mann bringen.

Auch das Programm der an gleicher Stelle stattfindenden Handwerk live lockte viele Menschen an.

Wie aus einer Umfrage der Messe hervorgeht, haben deshalb neun von zehn Besuchern angegeben, im kommenden Jahr zur Haus-Garten-Freizeit und Handwerk live zurückkehren zu wollen.