Messe, Mode, Märkte: Das geht in Leipzig am "Super Bowl"-Wochenende

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch an diesem Wochenende finden in Leipzig wieder eine Vielzahl von Events statt. Unsere Empfehlungen findet Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Magisches Tropenleuchten

Das Tropenleuchten im Zoo Leipzig geht an diesem Wochenende in die letzte Runde. Noch bis Sonntag habt Ihr die Möglichkeit, die eindrucksvollen Lichtinstallationen und Live-Acts, die sich über das Gelände erstrecken, zu entdecken. Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr der Ausflug in Deutschlands größten Dschungel. Bei gemütlichen 26 Grad könnt Ihr Euch im Gondwanaland im Schein der Lichter eine Pause von Leipzigs klirrender Kälte gönnen. Tickets für die Zeitslots zwischen 18 und 22 Uhr bekommt Ihr ab 13 Euro auf Zoo-Leipzig.de.

Während des Tropenleuchtens verwandelt sich das Gondwanaland in eine magische Tropenlandschaft. (Archivbild) © Emily Mittmann

Motorradmesse

Seit Freitag begeistert die "Motorrad Messe Leipzig 2026" mit jeder Menge Action und interessanten Angeboten. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag präsentieren zwischen 9.30 und 18 Uhr Hunderte Aussteller Maschinen, Bekleidung, Reiseutensilien und alles, was das Biker-Herz begehrt. Abgesehen von den Messeständen dürfen sich die Besucher auch auf spannende Shows, Stunts und Sonderschauen freuen. Auf Zweiradmessen.de findet Ihr alle weiteren Infos.

Seit Freitag sorgt die Motorradmesse in Leipzig für Action. (Symbolbild) © 123rf/alfastudio

Flohmärkte

Ladyfashion und Hosenscheisser Flohmarkt Mädels aufgepasst! Auf dem agra Messegelände bekommt Ihr an diesem Wochenende mal keine urigen Möbel, sondern neue Klamotten. Beim "Ladyfashion Flohmarkt" ist von Kleidern, Hosen, Taschen, bis hin zu hübschen Accessoires alles dabei. Parallel dazu findet in den riesigen Messehallen auch der "Hosenscheisser Flohmarkt" statt, der vor allem Spielzeug und Kinderkleidung im Angebot hat. Die beiden Märkte öffnen von 11 bis 16 Uhr. Vollzahler bezahlen 5 Euro Eintritt. Trödelmarkt am Cottaweg Solltet Ihr es allerdings doch eher auf Antiquitäten abgesehen haben, werdet Ihr beim Trödelmarkt auf dem Festplatz am Cottaweg fündig. Von 9 bis 17 Uhr könnt Ihr eine Vielzahl an Ständen nach Raritäten, Möbeln, Schmuck und anderen Unikaten absuchen. Der Eintritt ist kostenlos.

Die riesigen Hallen des agra Messegeländes verwandeln sich an diesem Wochenende zu einem Shopping-Paradies für Frauen, Mamas und Kids. (Archivbild) © Emily Mittmann

Partys

TRIP2NOSTALGIA Erst eine Woche ist es her, dass das Velvet nach drei Wochen langer Umbauzeit wieder eröffnete und schon geht der Club in die Vollen. Am Samstag nimmt er Euch ab 23 Uhr mit auf eine Zeitreise in die 2000er und 2010er. Feiert zu Hip-Hop, Trap und legendären Pop-Ikonen. Der Eintritt kostet Euch 8 Euro. Depeche Mode Party Der Felsenkeller hat sich hingegen einer ganz anderen Musikrichtung verschrieben, denn ab 21 Uhr wird es hier mit "Dark Wave"-Klassikern und ausgewählten Schätzen der 80er etwas düsterer. Im Fokus steht dabei die britische Gruppe "Depeche Mode". Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Drei Wochen lang war das Velvet wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. © TAG24/Annika Rank

Leipzigs größte Super Bowl Party

In der Nacht von Sonntag zu Montag feiert die amerikanische Football-Profiliga NFL wieder den Höhepunkt ihrer Saison. Beim Super Bowl werden in diesem Jahr die New England Patriots auf die Seattle Seahawks treffen. Auch in Deutschland lockt das Spektakel zahlreiche Fans mit einer ordentlichen Portion Fastfood vor den Fernseher.

Am Sonntag lockt der Super Bowl wieder Millionen von Menschen weltweit vor den Fernseher. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa