Ältestes Kaffeehaus Deutschlands seit einem Jahr wieder offen: Was lief gut, was noch nicht?
Leipzig - Genau ein Jahr ist es her, dass das Museum im Kaffeehaus "Zum Arabischen Coffe Baum" im Herzen Leipzigs wieder geöffnet hat. Seitdem hat sich einiges getan. Betreiber und Stadt ziehen Bilanz.
Der Plan, möglichst viele Menschen mit der Wiedereröffnung zu erreichen, ist geglückt: Mehr als 50.000 Besucher haben das Museum in den vergangenen zwölf Monaten besichtigt. Davor war es mehr als sechs Jahre geschlossen.
Laut Stadt Leipzig ist es das älteste Kaffeehaus Deutschlands. Bereits 1711 wurde hier erstmals Kaffee ausgeschenkt. Im Laufe der letzten 300 Jahre waren zahlreiche Prominente wie Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Udo Jürgens (†80) und Bill Clinton (79) zu Gast.
Es sei eine "wunderbare Erfolgsgeschichte über das Jahr", zeigte sich Dr. Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, beim Pressegespräch begeistert. Doch nicht nur das: "Wir sind sehr zufrieden, welche Wahrnehmung das Museum und das Café als gemeinsame Einheit gefunden haben."
Das kann auch Projektleiterin Maike Günther bestätigen. Die Ausstellung und auch das sanierte Kaffeehaus seien durchweg auf positive Resonanz gestoßen. "Die Menschen sind mit einer Dankbarkeit auf uns zugekommen, wie schön sie jetzt dieses Haus finden. In diesem Ausmaß hätten wir das nicht erwartet."
Natürlich habe man anfangs hier und da nachjustieren müssen, doch für fast jedes Problem wurde eine Lösung gefunden.
Die Hitze der vergangenen Tage stellte allerdings noch einmal eine besondere Herausforderung dar. Im Museum seien Bilder von den Wänden gefallen, weil sich der Leim löste.
Kritikpunkte wie eben eine fehlende Klimaanlage oder ein nicht vorhandener Aufzug in die oberen Etagen seien vor allem dem Alter des Hauses geschuldet, sagte Geschäftsführer Sven Gerling. Beides sei aufgrund des Denkmalschutzes nicht möglich, "aber die meisten haben Verständnis dafür".
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"Coffe Baum" will Barrierefreiheit kreativ umsetzen
Wichtiger ist: "Die Gäste freuen sich, dass das Haus so liebevoll saniert worden ist. Es ist die perfekte Kombination aus Kultur und Café." Vor allem das Kaffee-Kuchen-Geschäft nachmittags laufe sehr gut, aber: "Wir können auch immer mehr Gäste für unsere deutsche Küche gewinnen."
Für Besucher, die es beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht in die oberen Etagen - und damit auch nicht in die Ausstellung - schaffen, könnte bald Abhilfe geschaffen werden. Die Ideen hier reichen von VR-Brillen bis hin zu QR-Codes, hinter denen sich filmisches Material verbirgt.
"So können wir sie unten einladen, die oberen Räume zu entdecken", sagte Maike Günther.
Bis es so weit ist, dauere es aber noch ein bisschen. Die Gäste stehen dennoch im Mittelpunkt, erfreuen die Mitarbeiter und Betreiber oft selbst mit so manch witziger Anekdote über den Coffe Baum.
Wart Ihr schon in der Ausstellung? Wenn nicht, könnt Ihr sie jederzeit während der Öffnungszeiten (täglich 11 bis 19 Uhr) kostenlos besuchen. Oder Ihr nehmt einfach an unserem Gewinnspiel teil und bekommt so die Chance auf eine tolle Führung durch die Ausstellung.
Gewinnt 2x2 Tickets für eine Führung durchs "Coffe Baum"-Museum!
Wir verlosen 2 Tickets für den geführten Rundgang am kommenden Dienstag (7. Juli) und 2 Tickets für den 4. August, jeweils um 17 Uhr.
Schickt dafür eine E-Mail mit dem Betreff "Coffe Baum", Eurem vollständigen Namen sowie dem Eurer Begleitperson an [email protected] und schon seid Ihr im Lostopf. Bitte gebt außerdem an, ob Ihr die Führung am 7. Juli oder am 4. August besuchen wollt.
Einsendeschluss ist Freitag, der 3. Juli 2026, um 12 Uhr. Die Gewinner werden noch am Nachmittag per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube, TAG24/Juliane Bonkowski