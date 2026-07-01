Ältestes Kaffeehaus Deutschlands seit einem Jahr wieder offen: Was lief gut, was noch nicht?

Leipzig - Genau ein Jahr ist es her, dass das Museum im Kaffeehaus "Zum Arabischen Coffe Baum" im Herzen Leipzigs wieder geöffnet hat. Seitdem hat sich einiges getan. Betreiber und Stadt ziehen Bilanz.

Museums-Projektleiterin Maike Günther (l.) und "Coffe Baum"-Betreiber Sven Gerling haben nach einem Jahr Bilanz gezogen. Auch mit dabei: Kabarettistin Anke Geißler, die sich ins Gästebuch eintragen durfte. © TAG24/Juliane Bonkowski

Der Plan, möglichst viele Menschen mit der Wiedereröffnung zu erreichen, ist geglückt: Mehr als 50.000 Besucher haben das Museum in den vergangenen zwölf Monaten besichtigt. Davor war es mehr als sechs Jahre geschlossen.

Laut Stadt Leipzig ist es das älteste Kaffeehaus Deutschlands. Bereits 1711 wurde hier erstmals Kaffee ausgeschenkt. Im Laufe der letzten 300 Jahre waren zahlreiche Prominente wie Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Udo Jürgens (†80) und Bill Clinton (79) zu Gast.

Es sei eine "wunderbare Erfolgsgeschichte über das Jahr", zeigte sich Dr. Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, beim Pressegespräch begeistert. Doch nicht nur das: "Wir sind sehr zufrieden, welche Wahrnehmung das Museum und das Café als gemeinsame Einheit gefunden haben."

Das kann auch Projektleiterin Maike Günther bestätigen. Die Ausstellung und auch das sanierte Kaffeehaus seien durchweg auf positive Resonanz gestoßen. "Die Menschen sind mit einer Dankbarkeit auf uns zugekommen, wie schön sie jetzt dieses Haus finden. In diesem Ausmaß hätten wir das nicht erwartet."

Natürlich habe man anfangs hier und da nachjustieren müssen, doch für fast jedes Problem wurde eine Lösung gefunden.

Die Hitze der vergangenen Tage stellte allerdings noch einmal eine besondere Herausforderung dar. Im Museum seien Bilder von den Wänden gefallen, weil sich der Leim löste.

Kritikpunkte wie eben eine fehlende Klimaanlage oder ein nicht vorhandener Aufzug in die oberen Etagen seien vor allem dem Alter des Hauses geschuldet, sagte Geschäftsführer Sven Gerling. Beides sei aufgrund des Denkmalschutzes nicht möglich, "aber die meisten haben Verständnis dafür".