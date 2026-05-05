30.000 Euro Schaden: Müllcontainer gehen in Flammen auf, Hitze beschädigt Autos

Leipzig - Ein Brand an einem Parkplatz im Leipziger Stadtteil Paunsdorf hat in der Nacht zu Dienstag einen Gesamtschaden von rund 30.000 Euro verursacht.

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte den Brand laut Polizei löschen. Der Schaden war zu diesem Zeitpunkt bereits hoch. (Symbolbild) © mino21/123RF

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz am Dienstag mitteilte, waren gegen 23 Uhr am Montag mehrere Müllcontainer an dem Parkplatz am Hainveilchenweg in Brand geraten.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mölkau sowie der Leipziger Berufsfeuerwehr eilten zum Ort des Geschehens. Dort angekommen konnten sie das Feuer zügig löschen.

Der Schaden war zu diesem Zeitpunkt bereits groß: Insgesamt 24 Müllcontainer fielen den Flammen zu Opfer. Allein dadurch entstand laut Polizei ein Sachschaden von 12.000 Euro. Hinzu kommen weitere 18.000 Euro, weil durch die Hitzeentwicklung drei in der Nähe geparkte Fahrzeuge - ein Opel Zafira, ein Toyota Yaris sowie ein Mercedes Sprinter - beschädigt wurden.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.