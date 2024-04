Von kleiner Idee zu deutschland-weitem Erfolg: Sächsische Firma macht jedes Event zum Highlight

Sie wollten zeigen, dass man Business und Privates auch miteinander vereinen kann. Ihre Ziele sind groß, schließlich wollen die beiden und ihr über 70-köpfiges Team "Events nachhaltig so [...] gestalten, dass du rausgehst und sagst: 'Boah, was war das für ein Abend?'", erzählt er weiter.

Die Feier, auf der nicht nur Geschäftspartner und Unternehmer eingeladen waren, sondern auch deren Partner und Kinder, war ein voller Erfolg. Insgesamt 250 Personen hatten ausgelassen bis in die späten Abendstunden Spaß. "Es war ein phänomenaler Abend", freut sich Fischer.

Am Donnerstag gaben die Gründer Andreas Fischer und Clemens Kruczynski ihre Season Opening Party in Markranstädt bei Leipzig . Dafür haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt.

Der Rennsimulator ist eines der Highlights der Veranstaltung gewesen. © Silvio Bürger

Ihre Reise begann vor über zehn Jahren mit dem Kindermobil24. Die Idee dazu kam Fischer auf einer Hochzeit, als er gerne drinnen bei der Gesellschaft gewesen wäre, die Kinder aber draußen spielen wollten. "Ich dachte, da muss es irgendwas geben, dass die Kinder einen genauso coolen Tag verbringen wie die Erwachsenen."

Um diese Vision umzusetzen, gibt das pädagogisch geschulte Team alles. "Wir waren sogar schon in Italien und haben dort vier Tage lang eine Hochzeit in der Toskana begleitet. [...] Das ist ja auch das Motto vom Kindermobil24: 'Wir kommen da hin, wo du bist'", so Andreas Fischer.

Doch beim Kindermobil24 endete die Reise nicht. Sie merkten Stück für Stück, dass ihr Konzept nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Erwachsenen auf Zuspruch trifft. Und so entstand vor einem Jahr das Eventwerk.

Mittlerweile statten sie nicht nur Hochzeiten und Kinderfeiern aus, sondern auch große Firmen-Events, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Tagungen und vieles mehr.

Am stärksten gefragt seien die interaktiven Module wie der Rennsimulator, die Reaktionswand, die Endloskletterwand und nach wie vor das Kindermobil24.

Andreas Fischer freut sich nicht nur auf die nächste Unternehmensparty im Herbst, sondern auch darauf, mit dem gesamten Team die Party- und Veranstaltungswünsche ihrer Kunden möglich zu machen.